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Hollanda'ya Bağlı Köle Ticareti Kurbanı Bir Ada Olan Curaçao Dünya Kupası Sahnesinde

etiket Hollanda'ya Bağlı Köle Ticareti Kurbanı Bir Ada Olan Curaçao Dünya Kupası Sahnesinde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 16:02
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Kaderi kölelikle yazılmış, imkanları sürekli kısıtlanmış, özgürlüğü unutmuş bir ada. 

Curaçao, Dünya Kupası’na katılan en küçük ülke olarak dikkat çekiyor ama buraya gelmeleri, kimliklerini koruyabilmeleri mucize gibi.

Kadrolarındaki isimler tarihi bir ağırlıkla köklerini unutmadan topraklarına bir şeyleri hatırlatmak istiyor.

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Curaçao tarihi insanlığın en karanlık dönemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Curaçao tarihi insanlığın en karanlık dönemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

1499 yılında adaya İspanyolların gelmesiyle başlayan süreçte İspanyollar topraklarını, yer altı zenginliklerini değil insan gücünü hedef alarak ülkelerine buradaki insanları köle olarak getirmişti. 1634 yılında ise Hollandalı bir “şirket” tüm adayı İspanyollardan devraldı ve aynı mantıkla işletmeyi sürdürdü. Hatta bu şirket farklı ülkelere de bu insanları “satmayı” sürdürdü.

Kölelik Curaçao'nun kendi iç toplumsal yapısını da şekillendirdi. Ada, yerli tarımsal üretim için değil, daha çok ticaret ve hizmet sektörü üzerinden döndüğü için kölelik Barbados ya da Saint-Domingue'deki büyük plantasyon sistemlerine göre farklı biçimler aldı; daha kentli, daha zanaatkâr eksenli bir kölelik coğrafyası oluştu. Ne var ki bu 'fark' köleliğin yarattığı acıyı azaltmıyordu; toplumsal hiyerarşi ten rengine, etnik kökene ve hukuki statüye sıkı sıkıya bağlıydı.

O günden beri Hollanda'nın etkisi adanın her santimetresinde hissediliyor. 

Venezuela yakınlarındaki bu ada halen Hollanda'ya bağlı özerk bir yer olarak varlığını sürdürüyor. Bağımsız değil, referandumlardan bağımsızlık talepleri yenilgilerle ayrılıyor.

Bağımsız olmak istemiyorlar (!)

Bağımsız olmak istemiyorlar (!)

Tüm imkanları Hollanda tarafından ele geçirilmiş ülkede zaman zaman bağımsızlık referandumları yapılıyor. 

Bu referandumda sonuçlar hep Hollanda lehine oldu. Hem de çoğu kez ezici çoğunlukla. Bunun sebebi ise yoksul ada halkının Hollanda pasaportunun 'geçerliliğinden' faydalanmak isteğiydi. Hollanda'ya bu sayede kolaylıkla gidip çalışabiliyorlar, düşük işlerde de olsa para kazanabiliyorlar. Bağımsız kaldıkları takdirde bu ayrıcalıkları terk edeceklerdi. Bununla beraber her referandum döneminde Hollanda'nın da ortaya çıkardığı 'borçlar' kavramı Curaçao gibi adaların elini kolunu bağlıyor ve bağımsızlığı hayal bile edemiyorlar.

Peki bu bağımlı ülke nasıl bir ülke olarak temsil ediliyor?

Peki bu bağımlı ülke nasıl bir ülke olarak temsil ediliyor?

FIFA, BM üyeliğini veya tam bağımsızlığı üyelik şartı olarak aramıyor. FIFA'nın kendi kuralları, bir bölgenin kendi futbol federasyonuna sahip olmasını ve ilgili kıta konfederasyonuna (bu durumda CONCACAF) üye olmasını yeterli sayıyor. Siyasi egemenliğe ayrı bir mesele olarak bakıyor.

Örneğin, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ayrı FIFA üyesi ama hepsi tek bir egemen devletin parçası. 

Filistin FIFA üyesi ama BM'de tam üye değil. Kosova FIFA'ya kabul edildi ama pek çok ülke tarafından tanınmıyor. Gibraltar, İspanya'ya bağlı ama kendi milli takımına sahip. Faroe Adaları ve Grönland da Danimarka'ya bağlı özerk bölgeler olarak bu kategoriye giriyor.

Curaçao da 2010'da Hollanda Antilleri'nin FIFA üyeliğini devraldı. Hollanda Antilleri, Hollanda Krallığı tarafından feshedildi ve burada özerk bölgeler kuruldu.  

Yani Curaçao, sıfırdan üye olmadı, mevcut üyeliği miras aldı. Bu da süreci çok daha kolay hale getirdi.

Kökenlerini unutamayan futbolcularla kader birliği yaptılar.

Kökenlerini unutamayan futbolcularla kader birliği yaptılar.

Hollanda, köle ticaretini ve adanın insan gücünü sadece gündelik işlerde değil her yönden kullanıyordu. Futbol da bunlardan biriydi. Hollanda Antilleri üzerinden bu adanın yetenekli gençleri de Hollanda'ya getiriliyor ve Hollanda kimliği ile alt yaş kategorilerinden itibaren milli takıma dahil ediliyorlardı. Bize de pek yabancı olmayan bir sözü Curaçaolu isimler de söylüyordu: 

'Başarılıyken Hollandalı, işler kötü gidince Curaçaolu oluyoruz'

Curaçao da futbol yapılanmasında tam olarak bu kitleyi hedef aldı. En tepedeki yıldızları değil ama küskün ya da dışlanmış isimleri.

Kadroları tarih ve sosyoloji dersi veriyor.

Kadroları tarih ve sosyoloji dersi veriyor.

Curaçao'nun kadrosunda sadece bir Curaçao doğumlu isim var. Geri kalanı Hollanda'da doğmuş isimler. Federasyon Başkanı Gilbert Martina'nın hedefi de Hollanda'da doğmuş ama kökleri adaya ait olan çocukların peşine düşmek oldu. Hollanda'ya seçilebilecek olanlar değil, Hollanda'nın yüzüne bakmayacağı isimler. 

O isimlerden bir milli takım oluşturup hedefe yürümeye karar verdiler.

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Hollanda'dan "topladıkları" isimlere Hollandalı bir teknik direktör buldular.

Hollanda'dan "topladıkları" isimlere Hollandalı bir teknik direktör buldular.

Patrick Kluivert ile bir süre geçirdiler ama başarılı olamadılar. Guus Hiddink ile denediler yine istedikleri olmadı. 

Son durakları ise 78 yaşındaki Advocaat oldu. Advocaat, kariyerinin 24. takımında bambaşka bir tarih yazarak bu Hollanda etkisindeki ülkeyi Dünya Kupası'na taşıdı.

Peki bu kadar küçük bir ülke nasıl başarabildi?

Peki bu kadar küçük bir ülke nasıl başarabildi?

2026 Dünya Kupası 48 takımlı olduğu için CONCACAF'a eskiye göre daha fazla kontenjan verildi. Üstelik ev sahibi ABD, Kanada ve Meksika otomatik katılımcı olduğundan CONCACAF'ın geri kalanı için 3 doğrudan kota kaldı ve bu da küçük adalar için eleme sürecini görece daha adil hale getirdi.

İkinci turda Barbados, Aruba, Saint Lucia ve Haiti'yi geçerek grubu lider tamamladı. Dört maçlık bu turda 12 puan toplayarak grubunu birinci sırada bitirdi.

Üçüncü ve son turda Jamaica, Trinidad & Tobago ve Bermuda ile aynı gruptaydı. On maçlık eleme kampanyasını yenilgisiz tamamladı; 28 gol attı ve CONCACAF'taki tüm takımlar arasında en fazla golü bu takım kaydetti.

18 Kasım 2025'te Kingston'da Jamaica'ya karşı oynanan maçta 0-0'lık beraberlik yeterliydi. Ve tek puan Curaçao'yu grubun zirvesine taşıdı ve tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Curaçao Grup E'ye düştü: Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile eşleşti.

Karanlık tarihlerinin ardından aydınlık bir sayfa için sahadalar.

Karanlık tarihlerinin ardından aydınlık bir sayfa için sahadalar.

Curaçao hem politik durumunu hem de futbolunu dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat buldu. Hollanda'nın sultası altında köle olarak 'alınıp satılan' halk, Hollanda'da büyüyen futbolcuları, Hollanda futbolunun kilometre taşlarından sayılabilecek hocalarıyla dünyaya yeni bir mesaj vermek için sahaya çıkıyorlar. 

Daha fazlasını başarabilirler mi? Zor. Ama bu kadarı bile hayalin ötesinde.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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