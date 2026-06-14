Hollanda'ya Bağlı Köle Ticareti Kurbanı Bir Ada Olan Curaçao Dünya Kupası Sahnesinde
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Kaderi kölelikle yazılmış, imkanları sürekli kısıtlanmış, özgürlüğü unutmuş bir ada.
Curaçao, Dünya Kupası’na katılan en küçük ülke olarak dikkat çekiyor ama buraya gelmeleri, kimliklerini koruyabilmeleri mucize gibi.
Kadrolarındaki isimler tarihi bir ağırlıkla köklerini unutmadan topraklarına bir şeyleri hatırlatmak istiyor.
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19 Haziran 22:00
USA
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AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
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USA
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Curaçao tarihi insanlığın en karanlık dönemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
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Bağımsız olmak istemiyorlar (!)
Peki bu bağımlı ülke nasıl bir ülke olarak temsil ediliyor?
Kökenlerini unutamayan futbolcularla kader birliği yaptılar.
Kadroları tarih ve sosyoloji dersi veriyor.
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Hollanda'dan "topladıkları" isimlere Hollandalı bir teknik direktör buldular.
Peki bu kadar küçük bir ülke nasıl başarabildi?
Karanlık tarihlerinin ardından aydınlık bir sayfa için sahadalar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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