Dünya Kupası İçin Hesap Kitap İşlerine Şimdiden Başlıyoruz: Puanlar Eşit Olursa Ne Olur?

Dünya Kupası heyecanı başladı ve ilk maçlar sonunda bazı gruplarda tam olarak olmasa da renkler belli oldu. ABD'nin Paraguay'ı 4-1'le geçmesi, Güney Afrika'nın varlık gösteremeden maçı 9 kişi tamamlaması gibi detaylar futbolseverlere önemli ipuçları verdi.

X'teki Ülke Puanı hesabı da bu maçların ardından puan eşitliği durumunda neler olabileceğini masaya yatıran bir paylaşım yaptı.

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