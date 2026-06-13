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Dünya Kupası İçin Hesap Kitap İşlerine Şimdiden Başlıyoruz: Puanlar Eşit Olursa Ne Olur?

Dünya Kupası İçin Hesap Kitap İşlerine Şimdiden Başlıyoruz: Puanlar Eşit Olursa Ne Olur?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 23:09
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Dünya Kupası heyecanı başladı ve ilk maçlar sonunda bazı gruplarda tam olarak olmasa da renkler belli oldu. ABD'nin Paraguay'ı 4-1'le geçmesi, Güney Afrika'nın varlık gösteremeden maçı 9 kişi tamamlaması gibi detaylar futbolseverlere önemli ipuçları verdi. 

X'teki Ülke Puanı hesabı da bu maçların ardından puan eşitliği durumunda neler olabileceğini masaya yatıran bir paylaşım yaptı.

X - Ülke Puanı

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Akıllara yine o meşhur karikatür geldi.

Akıllara yine o meşhur karikatür geldi.

Yiğit Özgür'ün Türkiye'den gruptan çıkma hesaplarıyla ilgili yaptığı karikatür her turnuvada geçerliliğini koruyor ve biz birçok şeyin bir araya gelmesi sonucunda tur atlıyor ya da atlayamıyoruz. 

Yine böyle bir ihtimal olursa neler olabilir sorusu üzerine Ülke Puanı hesabı 'puan eşitliği' konusuna açıklık getirdi.

İşte puan eşitliği olduğu takdirde detaylar...

İşte puan eşitliği olduğu takdirde detaylar...

FIFA, artan takım sayısının turnuva dinamiklerini değiştirmesi nedeniyle önceki organizasyonlardan farklı olarak yeni bir sıralama sistemi devreye aldı. Bu düzenlemeyle birlikte eşitlik durumlarında genel averaj yerine öncelik, takımların kendi aralarında oynadıkları maçlara veriliyor.

Sıralama kriterleri şu şekilde uygulanacak:

1️⃣ Puan

2️⃣ Kendi aralarındaki maçlarda alınan puan

3️⃣ Kendi aralarındaki maçların gol averajı

4️⃣ Kendi aralarındaki maçlarda atılan gol sayısı

5️⃣ Genel averaj

6️⃣ Toplam atılan gol sayısı

7️⃣ Fair Play (daha az kart gören takım)

8️⃣ FIFA dünya sıralaması

Bu sistemle birlikte, özellikle üçlü veya çoklu puan eşitliklerinde doğrudan genel averaj yerine “mini lig” mantığıyla iç karşılaşmaların sonuçları belirleyici hale gelecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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