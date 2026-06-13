Dünya Kupası İçin Hesap Kitap İşlerine Şimdiden Başlıyoruz: Puanlar Eşit Olursa Ne Olur?
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Dünya Kupası heyecanı başladı ve ilk maçlar sonunda bazı gruplarda tam olarak olmasa da renkler belli oldu. ABD'nin Paraguay'ı 4-1'le geçmesi, Güney Afrika'nın varlık gösteremeden maçı 9 kişi tamamlaması gibi detaylar futbolseverlere önemli ipuçları verdi.
X'teki Ülke Puanı hesabı da bu maçların ardından puan eşitliği durumunda neler olabileceğini masaya yatıran bir paylaşım yaptı.
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Akıllara yine o meşhur karikatür geldi.
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İşte puan eşitliği olduğu takdirde detaylar...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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