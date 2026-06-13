Sosyal Medyada "Sabah 7'de Maç mı Olur?" Diyenlerin İnanılmaz Değişimleri Görenleri Güldürdü

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya oluyor. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen kupada saatlere uyum sağlamak ise özellikle Avrupa ülkeleri için pek kolay değil.

Turnuvaya son anda Play-Off biletiyle giden ve ABD'nin grubuna düşen milli takım için ise işler bir tık daha da zor. 05.00 ve 07.00 maçları oynayacak olan milli takımımız için heyecan üst seviyede.

Sosyal medyada ise 'o saatte kalkılır mı?' diyen kullanıcıların yaptığı paylaşımlar gündem oldu.