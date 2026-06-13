Sosyal Medyada "Sabah 7'de Maç mı Olur?" Diyenlerin İnanılmaz Değişimleri Görenleri Güldürdü
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24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya oluyor. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen kupada saatlere uyum sağlamak ise özellikle Avrupa ülkeleri için pek kolay değil.
Turnuvaya son anda Play-Off biletiyle giden ve ABD'nin grubuna düşen milli takım için ise işler bir tık daha da zor. 05.00 ve 07.00 maçları oynayacak olan milli takımımız için heyecan üst seviyede.
Sosyal medyada ise 'o saatte kalkılır mı?' diyen kullanıcıların yaptığı paylaşımlar gündem oldu.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
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3. Türkiye
0 G 0 B 0 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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