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Sosyal Medyada "Sabah 7'de Maç mı Olur?" Diyenlerin İnanılmaz Değişimleri Görenleri Güldürdü

etiket Sosyal Medyada "Sabah 7'de Maç mı Olur?" Diyenlerin İnanılmaz Değişimleri Görenleri Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 17:56
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24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya oluyor. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen kupada saatlere uyum sağlamak ise özellikle Avrupa ülkeleri için pek kolay değil. 

Turnuvaya son anda Play-Off biletiyle giden ve ABD'nin grubuna düşen milli takım için ise işler bir tık daha da zor. 05.00 ve 07.00 maçları oynayacak olan milli takımımız için heyecan üst seviyede. 

Sosyal medyada ise 'o saatte kalkılır mı?' diyen kullanıcıların yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

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Gelecek Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS AUS
-
TUR TUR
19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
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TUR TUR
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Hazırlıklar tamamlandı, şimdi hep birlikte ilk düdüğü bekliyoruz.

Hazırlıklar tamamlandı, şimdi hep birlikte ilk düdüğü bekliyoruz.

Sabah 07.00'de ilk maçımıza Avustralya karşısında çıkıyoruz. Alıştığımız saatlerin dışındaki maçlar bizi biraz zorlayacak olsa da herkes şimdiden saatleri kurmuş durumda. 

Sosyal medyada ise kullanıcılar bu durumu mizahi bir dille yorumladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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