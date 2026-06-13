Dünya Kupası'ndaki İlk Rakibimiz Avustralya: Maç Öncesinde Bilmeniz Gerekenler
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2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, ABD ve Paraguay ile aynı gruba düşen Avustralya, 3-5-2 dizilişi ve disiplinli, sert savunma anlayışıyla dikkat çekiyor.
İlk maçında Türkiye karşısında çıkacak Avustralya bazı gazeteciler tarafından grupta 'gizli favori' olarak da gösteriliyor.
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3. Türkiye
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Gelecek Maçlar
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
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Guardian bu maçı Avustralya'nın en zor maçı olarak tanımladı.
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Kadroda önemli değişiklikler var.
Aziz Behich bu Dünya Kupası'nda da Avustralya'yı temsil edecek.
Üçlü ve beşli savunmada çok iyiler.
Onlar da genç yıldızlarına güveniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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