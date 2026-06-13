Dünya Kupası'ndaki İlk Rakibimiz Avustralya: Maç Öncesinde Bilmeniz Gerekenler

Avustralya, yirmi yılı aşkın süredir Dünya Kupası finallerinde yer almasıyla D Grubu’nun en deneyimli ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Turnuvadaki takım sayısının 48’e çıkarılması ve en iyi üçüncülerin de son 32 turuna yükselecek olması, Avustralya’nın üst tura çıkma ihtimalini güçlendiren önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, ABD ve Paraguay ile aynı grupta yer alan Avustralya için turnuvanın ilk turunda elenmek, Katar’daki performansın gerisinde kalınması anlamına geleceğinden ciddi bir başarısızlık olarak görülüyor.

The Guardian’ın haberine göre Avustralya, gruptaki en zorlu karşılaşmasını Türkiye ile oynadıktan sonra turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.