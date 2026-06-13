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Dünya Kupası'ndaki İlk Rakibimiz Avustralya: Maç Öncesinde Bilmeniz Gerekenler

etiket Dünya Kupası'ndaki İlk Rakibimiz Avustralya: Maç Öncesinde Bilmeniz Gerekenler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 17:01
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2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, ABD ve Paraguay ile aynı gruba düşen Avustralya, 3-5-2 dizilişi ve disiplinli, sert savunma anlayışıyla dikkat çekiyor.

İlk maçında Türkiye karşısında çıkacak Avustralya bazı gazeteciler tarafından grupta 'gizli favori' olarak da gösteriliyor.

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Guardian bu maçı Avustralya'nın en zor maçı olarak tanımladı.

Guardian bu maçı Avustralya'nın en zor maçı olarak tanımladı.

Avustralya, yirmi yılı aşkın süredir Dünya Kupası finallerinde yer almasıyla D Grubu’nun en deneyimli ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Turnuvadaki takım sayısının 48’e çıkarılması ve en iyi üçüncülerin de son 32 turuna yükselecek olması, Avustralya’nın üst tura çıkma ihtimalini güçlendiren önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, ABD ve Paraguay ile aynı grupta yer alan Avustralya için turnuvanın ilk turunda elenmek, Katar’daki performansın gerisinde kalınması anlamına geleceğinden ciddi bir başarısızlık olarak görülüyor.

The Guardian’ın haberine göre Avustralya, gruptaki en zorlu karşılaşmasını Türkiye ile oynadıktan sonra turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kadroda önemli değişiklikler var.

Kadroda önemli değişiklikler var.

Kasım 2023’te Bangladeş karşısında alınan 7-0’lık galibiyetle başlayan uzun eleme sürecinin ardından Teknik Direktör Tony Popovic, Dünya Kupası öncesi nihai kadroda kapsamlı bir revizyona gitti.

Eleme döneminde skor yükünü taşıyan Jamie Maclaren, Mitch Duke ve Brandon Borrello gibi tecrübeli golcüler 26 kişilik kadro dışında bırakıldı.

Popovic, bu tercihin yerine Dünya Kupası tecrübesi bulunmayan 17 genç oyuncuyu kadroya dahil ederek dikkat çekici bir yenilenme süreci başlattı. Savunmada Alessandro Circati, Jordy Bos ve Lucas Herrington; hücum hattında ise Mo Toure ve Nestory Irankunda gibi isimler takımın yeni iskeletini oluşturuyor.

2024’te göreve gelen ve çıktığı 18 maçın 10’unu kazanan Popovic’in sözleşmesi de, Dünya Kupası öncesinde oyuncu grubundan aldığı destekle birlikte uzatılarak önümüzdeki yıl ocak ayında oynanacak Asya Kupası’na kadar devam ettirildi.

Aziz Behich bu Dünya Kupası'nda da Avustralya'yı temsil edecek.

Aziz Behich bu Dünya Kupası'nda da Avustralya'yı temsil edecek.

Kuzey Amerika’daki maç saatlerinin Avustralya’nın zaman diliminde hafta sonu sabahlarına denk gelmesi, ülkede geniş çaplı toplu izleme etkinliklerinin düzenlenmesini mümkün kıldı.

Turnuva süresince özellikle Melbourne’deki Federation Square başta olmak üzere ülke genelindeki meydanlarda yüksek katılımlı taraftar organizasyonları bekleniyor.

Kariyerindeki üçüncü ve büyük ihtimalle son Dünya Kupası deneyimini yaşayan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Aziz Behich, turnuva öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2018’de Rusya’daki ilk turnuvamda ne hissettiysem, bugün de aynı heyecanı taşıyorum. Bu motivasyon, hâlâ milli formayı giymemi sağlayan en önemli şey.”

Üçlü ve beşli savunmada çok iyiler.

Üçlü ve beşli savunmada çok iyiler.

Avustralya, sahada üç stoper, iki kanat beki ve merkezde savunma gücü yüksek iki orta saha oyuncusuyla kompakt bir yapı kuruyor. Oyun içinde bu düzen, duruma göre 3-5-2 ile 5-3-2 arasında esnek biçimde değişiyor.

Teknik Direktör Popovic, özellikle ilk yarılarda risk almadan, oyunu dar alanlarda tutarak tempoyu kontrol etmeyi hedefliyor.

Maçların son bölümlerinde ise genç oyuncuların temposu ve hızıyla kanat bekleri üzerinden hızlı çıkışlar, geçiş oyunları ve ani kontra ataklar planlanıyor.

Onlar da genç yıldızlarına güveniyor.

Onlar da genç yıldızlarına güveniyor.

20 yaşındaki hücum oyuncusu, ceza sahası dışından geliştirdiği sert şutlar, yüksek temposu ve bire birdeki çalım becerisiyle takımın en etkili hücum opsiyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kulüp düzeyindeki golcü performansını milli takıma da taşımayı hedefleyen oyuncu, çocukluk arkadaşı Mohamed Touré ile birlikte hücum hattının temel dinamiğini oluşturuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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