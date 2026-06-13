Haiti Ülkesinde Maç Oynamadan Dünya Kupası'na Katıldı, Teknik Direktörü Haiti'yi Hiç Görmedi
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Josué Saint-Vilus… Sizi temin ederiz ki bugün burada okuduktan sonra bu isim bir daha aklınıza bile gelmeyecek. Bu 11 yaşında gelecek vaat eden bir çocuğun ismi... Ama artık hayatta değil. Mayıs ayının 16'sında bir sokak çatışmasında arada kaldı ve yaşamını yitirdi. Geride acılı bir aile, kederli bir ülke kaldı. Günü geldiğinde o ülkenin de aklından bu isim çıkacak çünkü Josué Saint-Vilus gibi binlercesi var
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Gelecek Maçlar
14 Haziran 07:00
AUS
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TUR
19 Haziran 22:00
USA
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AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
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Başkent artık çete savaşlarının da başkenti.
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11 yaşındaki çocuk Dünya Kupası'nı izleyemeyecek ama halkının bir isteği var.
En yoksul ülkelerden biri...
Bu Haitililerin birbirlerini boğazlamak istediği için kendiliğinden başlayan bir yoksulluk ve savaş değil; yine bir yerlerde ABD var.
Onlar, Josué Saint-Vilus gibi olmadı. Futbolla hayata tutunabildiler.
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Kaderleri ve yolları birdi.
Haiti diasporası bir maçtan fazlası için Boston'da yerini alacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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