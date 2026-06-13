Haiti Ülkesinde Maç Oynamadan Dünya Kupası'na Katıldı, Teknik Direktörü Haiti'yi Hiç Görmedi

11 yaşındaki Josué Saint-Vilus'un tek hayali profesyonel bir futbol kalecisi olmaktı. Oyuna tutkuyla bağlı olan Saint-Vilus, Belçikalı yıldız kaleci Thibaut Courtois'nın hareketlerini takip ediyor ve günlerini antrenman yaparak, futbol sahasında bir gelecek hayal ederek geçiriyordu.

Ancak Haiti'nin Cul-de-Sac Plain bölgesinde tırmanan çete şiddeti bu hayale son verdi. Port-au-Prince'in hemen kuzeyindeki Sarthe mahallesinin ortasında, rakip çeteler ve polis arasındaki çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığı bir yerde, babası çocuğu yoğun ateş altından çıkarmaya çalıştı. Ancak birkaç kurşun çocuğa isabet etti. Çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.