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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 15-16 Ağustos İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 15-16 Ağustos İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 01:57
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Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için birbirinden keyifli etkinlikler yine kapıda. 15-16 Ağustos tarihlerinde İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya; tiyatro oyunlarından konserlere, festivallerden ailece katılabileceğiniz etkinliklere kadar dopdolu bir program sunuyor. Eğer hafta sonunu kültür ve sanatla değerlendirmek istiyorsanız, şehrinizde sizi bekleyen etkinliklere birlikte göz atalım.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Sonic ve Arı Maya Gizemi: 15 Ağustos Cmt, 14:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • Kadere 45 Oyunu: 15 Ağustos Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • Patron Gece Mesaisinde: 16 Ağustos Paz, 20:30 | Maske Sanat Tiyatro

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 14 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler: Animasyon 'Paw Patrol: Dino Filmi', 'Oak Caddesi'nin Sonu', 'Peter Pan Kabuslar Ülkesi', 'Tarot: Yeniden Doğuş', 'Derin Dehşet', 'Kuyumcu' ve 'Fırtınadan Önce'.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: 'Eshar: Gece Gelen', 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma', 'Keloğlan ve Hayvan Dostları', 'Şeytandan Satılık', 'Kozalak Devri', 'Hayvan Çiftliği', 'Karanlıktan Gelen', 'Super Troopers 3', 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün' ve 'Milyoner' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Milena'ya Mektuplar: 15 Ağustos Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Anna Karenina: 16 Ağustos Paz, 18:15 | Kinesis Stage & Art Space

  • Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut: 16 Ağustos Paz, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Kürk Mantolu Madonna: 16 Ağustos Paz | Kinesis Stage & Art Space

  • İlişki Terapisi | Mavi Tiyatro: 16 Ağustos Paz | Coffee UP

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 14 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler: Animasyon 'Paw Patrol: Dino Filmi', 'Oak Caddesi'nin Sonu', 'Peter Pan Kabuslar Ülkesi', 'Tarot: Yeniden Doğuş', 'Derin Dehşet', 'Kuyumcu' ve 'Fırtınadan Önce'.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: 'Eshar: Gece Gelen', 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma', 'Keloğlan ve Hayvan Dostları', 'Şeytandan Satılık', 'Kozalak Devri', 'Hayvan Çiftliği', 'Karanlıktan Gelen', 'Super Troopers 3', 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün' ve 'Milyoner' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Bu hafta sonu için bilet platformlarında güncel tiyatro etkinliği bulunmamaktadır.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 14 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler: Animasyon 'Paw Patrol: Dino Filmi', 'Oak Caddesi'nin Sonu', 'Peter Pan Kabuslar Ülkesi', 'Tarot: Yeniden Doğuş', 'Derin Dehşet', 'Kuyumcu' ve 'Fırtınadan Önce'.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: 'Eshar: Gece Gelen', 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma', 'Keloğlan ve Hayvan Dostları', 'Şeytandan Satılık', 'Kozalak Devri', 'Hayvan Çiftliği', 'Karanlıktan Gelen', 'Super Troopers 3', 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün' ve 'Milyoner' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • İyilik Takımı Sevginin Gücü: 16 Ağustos Paz, 15:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi

  • Keloğlan Dürüstlük Ülkesinde: 16 Ağustos Paz, 16:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 14 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler: Animasyon 'Paw Patrol: Dino Filmi', 'Oak Caddesi'nin Sonu', 'Peter Pan Kabuslar Ülkesi', 'Tarot: Yeniden Doğuş', 'Derin Dehşet', 'Kuyumcu' ve 'Fırtınadan Önce'.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: 'Eshar: Gece Gelen', 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma', 'Keloğlan ve Hayvan Dostları', 'Şeytandan Satılık', 'Kozalak Devri', 'Hayvan Çiftliği', 'Karanlıktan Gelen', 'Super Troopers 3', 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün' ve 'Milyoner' hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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