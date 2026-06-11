Güney Afrika ve Meksika, 16 Yıl Sonra Bir Kez Daha Açılış Maçında Karşı Karşıya Geliyor
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2026 Dünya Kupası bugün protestolar eşliğinde Meksika'da açılıyor. Meksika'nın ev sahibi olduğu maçta ilk misafiri Güney Afrika olacak. İki takım bundan tam 16 yıl önce bir kez daha bir açılış maçında karşı karşıya gelmişti.
Güney Afrika'da oynanan maçta ev sahibi ve misafir yer değiştirmiş ve sadece turnuva için değil Afrika kıtası için de unutulmaz bir gün olmuştu.
Şimdi turnuva hikayelerinde ilk gün Güney Afrika'ya giderek bu tarihi maçı hatırlıyoruz.
2026 Dünya Kupası
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2010 yılında Güney Afrika için futbolda bir dönüm noktasıydı.
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Güney Afrika taraftarı için sahanın içinde de işler iyi gitmiyordu.
Son on dakikada gelen hayal kırıklığı...
80. dakikada gelen gol pahalıya patladı.
Kendileri elendi, sesleri finale kadar geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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