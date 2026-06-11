article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Güney Afrika ve Meksika, 16 Yıl Sonra Bir Kez Daha Açılış Maçında Karşı Karşıya Geliyor

etiket Güney Afrika ve Meksika, 16 Yıl Sonra Bir Kez Daha Açılış Maçında Karşı Karşıya Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 17:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası bugün protestolar eşliğinde Meksika'da açılıyor. Meksika'nın ev sahibi olduğu maçta ilk misafiri Güney Afrika olacak. İki takım bundan tam 16 yıl önce bir kez daha bir açılış maçında karşı karşıya gelmişti. 

Güney Afrika'da oynanan maçta ev sahibi ve misafir yer değiştirmiş ve sadece turnuva için değil Afrika kıtası için de unutulmaz bir gün olmuştu. 

Şimdi turnuva hikayelerinde ilk gün Güney Afrika'ya giderek bu tarihi maçı hatırlıyoruz.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
00 Gün
:
02 Saat
:
07 Dakika
:
29 Saniye
Anasayfaya Git
Türkiye

Türkiye

A Milli Takımı

D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4. Türkiye Türkiye
0 G 0 B 0 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

13 Haziran 04:00
USA USA
-
PAR PAR
14 Haziran 07:00
AUS AUS
-
TUR TUR
19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2010 yılında Güney Afrika için futbolda bir dönüm noktasıydı.

2010 yılında Güney Afrika için futbolda bir dönüm noktasıydı.

11 Haziran 2010... Güney Afrika'da Dünya Kupası'nın açılış maçı oynanacak. Afrika kıtasına ilk kez taşınan organizasyon ülke içinde de adeta bir bayram gibi kutlanıyordu. Ancak bir gün önce ülkenin unutulmaz liderlerinden Mandela'nın 13 yaşındaki torunu trafik kazasında hayatını kaybetmiş ve kutlamalara yas gölgesi düşmüştü. 

Mandela, kutlamaların yarıda kalmaması gerektiğini milli takımın başarısı için tüm ülkenin birleşerek misafirlerine iyi bir ev sahipliği yapmaları gerektiğini söyleyerek açılış seremonisindeki coşkunun önünü açmıştı.

Güney Afrika taraftarı için sahanın içinde de işler iyi gitmiyordu.

Güney Afrika taraftarı için sahanın içinde de işler iyi gitmiyordu.

Meksika turnuvaya daha fazla uluslararası futbolcu ile gelirken Güney Afrika'da yerel yıldızlar ön plana çıkıyordu. 

54 dakika Meksika, Güney Afrikalı taraftarlara futbol resitali izletiyordu ama Güney Afrikalılar maruz kaldıkları bu resitalden hiç de hoşnut değildi. 

Ta ki 55. dakikada ülkesinden yalnızca 19 maçlığına çıkarak Erzurum'a gelen Tshabalala ortaya çıkana dek. Kaizer Chiefs'in yıldızı 55. dakikada halen jeneriklerde görebileceğiniz attığı şık golle ev sahibini öne geçirdi.

Son on dakikada gelen hayal kırıklığı...

Son on dakikada gelen hayal kırıklığı...

55.dakikadan sonra Güney Afrika skoru korumanın telaşıyla daha da kapanmış bir görüntü çizse de Meksika'nın atakları acemice harcaması ev sahibi için üç puan ihtimalini güçlendiriyordu. 

Ancak 80. dakikaya kadar direnebildiler. Dönemin Barcelonalı yıldızı Rafael Marquez sahneye çıktı ve takımına bir puanı getiren golü attı. 

Açılış maçı bu iki golle 1-1 sona erdi.

80. dakikada gelen gol pahalıya patladı.

80. dakikada gelen gol pahalıya patladı.

Üç maç sonunda grupta büyük bir sürpriz vardı. Güçlü Fransa grubu 1 puanla sonuncu bitiriyor, Uruguay 7 puanla lider tamamlıyordu. İkincilik bileti ise gol averajıyla Meksika'ya gidiyordu. İki 4 puanlı takımdan üzülen taraf ev sahibi Güney Afrika oluyordu.

Kendileri elendi, sesleri finale kadar geldi.

Kendileri elendi, sesleri finale kadar geldi.

2010 Dünya Kupası'nı unutulmaz kılan şeylerden biri de şüphesiz tribünlerdeki gürültüydü. Geleneksel bir üflemeli çalgı olarak geçen Vuvuzela, rahatsız edici sesi sebebiyle sık sık Avrupalı spikerlerin uyarı yapmalarına neden oluyordu. Hani şu 'Televizyonu yeni açan izleyiciler için bir kez daha tekrarlıyorum...' denilen cinsten. Bu sesin yayından kaynaklanmadığını, tribünlerde yoğun bir gürültü olduğunu söylüyorlardı. Zaman zaman sonraki yıllarda vuvuzela bazı statlarda yasaklı hale geldi ama o turnuvada hepimiz aklına kazındı. Bir muhabirin Şenol Güneş'e 'Hocam hiçbir şey yok içinde' dediği an aldığı cevap 'Olmaz olur mu, bağımsızlık var özgürlük var. Onun için çalıyorlar' şeklindeydi. 

Halen bir yerlerde vuvuzela korkusu varsa sadece sesinden dolayı olmasa gerek hele ki ABD'de düzenlenen bir turnuva söz konusuysa.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın