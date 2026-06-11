Güney Afrika ve Meksika, 16 Yıl Sonra Bir Kez Daha Açılış Maçında Karşı Karşıya Geliyor

2026 Dünya Kupası bugün protestolar eşliğinde Meksika'da açılıyor. Meksika'nın ev sahibi olduğu maçta ilk misafiri Güney Afrika olacak. İki takım bundan tam 16 yıl önce bir kez daha bir açılış maçında karşı karşıya gelmişti.

Güney Afrika'da oynanan maçta ev sahibi ve misafir yer değiştirmiş ve sadece turnuva için değil Afrika kıtası için de unutulmaz bir gün olmuştu.

Şimdi turnuva hikayelerinde ilk gün Güney Afrika'ya giderek bu tarihi maçı hatırlıyoruz.