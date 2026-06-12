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Kanada - Bosna Hersek Maçı Öncesinde FIFA'yı Kızdıracak Protesto: Yahudiler, İsrail'i Protesto Etti

etiket Kanada - Bosna Hersek Maçı Öncesinde FIFA'yı Kızdıracak Protesto: Yahudiler, İsrail'i Protesto Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 23:34
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Protestocular, Kanada'nın ilk maçından saatler önce, Cuma günü Toronto'da işlek bir otoyol yakınında Dünya Kupası logosunun üzerine devasa bir kırmızı pankart açarak FIFA'nın İsrail ile olan ilişkisini kınadı .

Üzerlerinde 'Özgür bir Filistin için Yahudiler' yazılı tişörtler giyen göstericiler yakındaki bir sete tırmanarak 'İsrail'i FIFA'dan atın' yazılı pankartı aşağı indirdiler.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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"Özgür bir Filistin için Yahudiler" eylemleriyle ses getirdi.

"Özgür bir Filistin için Yahudiler" eylemleriyle ses getirdi.

Bir grup aktivist tarafından düzenlenen eylemler arasında , 2024 yılının sonlarında Gazze'de İsrail ordusu tarafından yakalanan önde gelen Filistinli doktor Hüseyin Ebu Safiya'nın serbest bırakılması talebi de yer aldı .

Aktivistlerin sözcüsü Faisal İbrahim, FIFA'yı İsrail'in Filistinlilere karşı eylemlerine ortak olmakla suçladı.

Eylemciler verdikleri demeçte, 'FIFA, İsrail Futbol Federasyonu'nun yasadışı olarak işgal edilmiş Batı Şeria ve Suriye topraklarında maç oynamasına sadece göz yummakla kalmıyor, aynı zamanda bu maçları aktif olarak yayınlayarak işgali ve yok etmeyi normalleştiriyor; bu da FIFA'yı aktif ve suç ortağı yapıyor' dedi.

Eylemin görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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