Kanada - Bosna Hersek Maçı Öncesinde FIFA'yı Kızdıracak Protesto: Yahudiler, İsrail'i Protesto Etti
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Protestocular, Kanada'nın ilk maçından saatler önce, Cuma günü Toronto'da işlek bir otoyol yakınında Dünya Kupası logosunun üzerine devasa bir kırmızı pankart açarak FIFA'nın İsrail ile olan ilişkisini kınadı .
Üzerlerinde 'Özgür bir Filistin için Yahudiler' yazılı tişörtler giyen göstericiler yakındaki bir sete tırmanarak 'İsrail'i FIFA'dan atın' yazılı pankartı aşağı indirdiler.
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13 Haziran 04:00
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PAR
14 Haziran 07:00
AUS
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TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
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"Özgür bir Filistin için Yahudiler" eylemleriyle ses getirdi.
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Eylemin görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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