Kanada - Bosna Hersek Maçı Öncesinde FIFA'yı Kızdıracak Protesto: Yahudiler, İsrail'i Protesto Etti

Bir grup aktivist tarafından düzenlenen eylemler arasında , 2024 yılının sonlarında Gazze'de İsrail ordusu tarafından yakalanan önde gelen Filistinli doktor Hüseyin Ebu Safiya'nın serbest bırakılması talebi de yer aldı .

Aktivistlerin sözcüsü Faisal İbrahim, FIFA'yı İsrail'in Filistinlilere karşı eylemlerine ortak olmakla suçladı.

Eylemciler verdikleri demeçte, 'FIFA, İsrail Futbol Federasyonu'nun yasadışı olarak işgal edilmiş Batı Şeria ve Suriye topraklarında maç oynamasına sadece göz yummakla kalmıyor, aynı zamanda bu maçları aktif olarak yayınlayarak işgali ve yok etmeyi normalleştiriyor; bu da FIFA'yı aktif ve suç ortağı yapıyor' dedi.