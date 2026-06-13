Bugün Yapılan Liselere Geçiş Sistemi Sınavında "Bizim Çocuklar" Sorusu Soruldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, 4 bin 244 okulda eş zamanlı olarak uygulandı.
İki oturum şeklinde yapılan sınavın ilk bölümü saat 09.30’da başladı, ikinci oturum ise 11.30’da yapıldı. Birinci oturumda öğrenciler, 50 sorudan oluşan sözel alan testini 75 dakika içinde tamamladı. İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre verildi.
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Sınavda öğrencileri terleten sorular arasında milli takımla ilgili de bir soru vardı.
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Peki çözüm ne?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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