Bugün Yapılan Liselere Geçiş Sistemi Sınavında "Bizim Çocuklar" Sorusu Soruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, 4 bin 244 okulda eş zamanlı olarak uygulandı.

İki oturum şeklinde yapılan sınavın ilk bölümü saat 09.30’da başladı, ikinci oturum ise 11.30’da yapıldı. Birinci oturumda öğrenciler, 50 sorudan oluşan sözel alan testini 75 dakika içinde tamamladı. İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre verildi.