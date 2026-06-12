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Sosyal Medyada Türklere Hakaret İçin Üretilen İçerikler Türklerin Dalga Geçmesiyle Tersine Döndü

Sosyal Medyada Türklere Hakaret İçin Üretilen İçerikler Türklerin Dalga Geçmesiyle Tersine Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 18:59
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Sosyal medyada her gün yeni bir akım ve trend karşımıza çıkıyor. Kimi zaman hakaret olarak tasarlanan trendler muhatabının verdiği cevaplarla bir anda tersine dönebiliyor. 

Türklere sosyal medyada yabancı kullanıcıların 'Turkcroach' diyerek dalga geçmeye çalışması da böyle bir duruma neden oldu. 

Türklerin bir anda yapay zekayla ürettiği içerikler Dünya Kupası içeriklerine dönüştü. 

İşte o içeriklerden bazıları...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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