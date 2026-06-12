Sosyal Medyada Türklere Hakaret İçin Üretilen İçerikler Türklerin Dalga Geçmesiyle Tersine Döndü

Sosyal medyada her gün yeni bir akım ve trend karşımıza çıkıyor. Kimi zaman hakaret olarak tasarlanan trendler muhatabının verdiği cevaplarla bir anda tersine dönebiliyor.

Türklere sosyal medyada yabancı kullanıcıların 'Turkcroach' diyerek dalga geçmeye çalışması da böyle bir duruma neden oldu.

Türklerin bir anda yapay zekayla ürettiği içerikler Dünya Kupası içeriklerine dönüştü.

İşte o içeriklerden bazıları...