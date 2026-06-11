Meksika Tribünlerinden Yayına Gelen Ses İzleyenleri Sinir Etti: Yeni Vuvuzela Matraca
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Meksika tribünlerinin en dikkat çeken simgelerinden biri olan matraca, stadyum atmosferinde kullanılan geleneksel tezahürat araçları arasında yer alıyor. Döndürüldüğünde çıkardığı yüksek sesle bilinen bu enstrüman, taraftarların takımlarına verdiği desteğin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Meksika’nın maçlarında tribünlerde yoğun şekilde kullanılmasıyla futbol kültürünün sembollerinden biri kabul ediliyor.
Peki bu matraca nedir? Nasıl ses çıkarıyor?
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13 Haziran 04:00
USA
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PAR
14 Haziran 07:00
AUS
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TUR
19 Haziran 22:00
USA
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AUS
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"Bu ses nereden geliyor?"
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Peki nedir bu matraca?
Peki 2026 model vuvuzela diye tabir edilen matraca nasıl ses çıkarıyor? İşte cevabı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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