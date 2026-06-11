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Meksika Tribünlerinden Yayına Gelen Ses İzleyenleri Sinir Etti: Yeni Vuvuzela Matraca

etiket Meksika Tribünlerinden Yayına Gelen Ses İzleyenleri Sinir Etti: Yeni Vuvuzela Matraca

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 23:42
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Meksika tribünlerinin en dikkat çeken simgelerinden biri olan matraca, stadyum atmosferinde kullanılan geleneksel tezahürat araçları arasında yer alıyor. Döndürüldüğünde çıkardığı yüksek sesle bilinen bu enstrüman, taraftarların takımlarına verdiği desteğin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Meksika’nın maçlarında tribünlerde yoğun şekilde kullanılmasıyla futbol kültürünün sembollerinden biri kabul ediliyor.

Peki bu matraca nedir? Nasıl ses çıkarıyor?

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"Bu ses nereden geliyor?"

"Bu ses nereden geliyor?"

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı ağırladı. Futbol açısından çok tat vermeyen dakikalarda kulakları tırmalayan bir ses vardı ki sosyal medyada da gündem oldu. 

Spikerden mi geliyor, mikrofondan mı geliyor, yayında mı bir sorun var gibi yakınmalar devam ederken sorun çözüldü. Daha doğrusu sorunun ne olduğu öğrenildi: Matraca!

Peki nedir bu matraca?

Peki nedir bu matraca?

Meksika tribünlerinde sıkça karşılaşılan matraca, taraftar kültürünün en karakteristik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. El ile çevrildiğinde ritmik ve yüksek bir ses çıkaran bu geleneksel tezahürat aracı, stadyumlarda atmosferi belirgin şekilde etkiliyor. Özellikle Meksika’nın maçlarında yoğun biçimde kullanılmasıyla bilinen matraca, ülkedeki futbol coşkusunun görsel ve işitsel simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Peki 2026 model vuvuzela diye tabir edilen matraca nasıl ses çıkarıyor? İşte cevabı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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