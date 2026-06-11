Meksika Tribünlerinden Yayına Gelen Ses İzleyenleri Sinir Etti: Yeni Vuvuzela Matraca

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı ağırladı. Futbol açısından çok tat vermeyen dakikalarda kulakları tırmalayan bir ses vardı ki sosyal medyada da gündem oldu.

Spikerden mi geliyor, mikrofondan mı geliyor, yayında mı bir sorun var gibi yakınmalar devam ederken sorun çözüldü. Daha doğrusu sorunun ne olduğu öğrenildi: Matraca!