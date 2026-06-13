FIFA, Haiti'den Sonra Mısır'ın Formasına da Müdahale Etti
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AUS
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TUR
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PAR
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Haiti'nin formasındaki Polonya bayrağına yasak gelmişti.
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FIFA'nın benzer bir talebi, turnuvadaki ilk maçında Belçika ile karşılaşacak olan Mısır'a da iletildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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