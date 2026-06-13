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FIFA, Haiti'den Sonra Mısır'ın Formasına da Müdahale Etti

etiket FIFA, Haiti'den Sonra Mısır'ın Formasına da Müdahale Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 20:23
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Haiti, Dünya Kupası'ndaki İskoçya maçı öncesinde formasında değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı. Ancak FIFA'nın turnuva öncesinde forma tasarımına müdahale ettiği tek takım Haiti olmadı.

Mısır da forma değişikliğine gitmek zorunda kalan takımlardan oldu.

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Haiti'nin formasındaki Polonya bayrağına yasak gelmişti.

Haiti'nin formasındaki Polonya bayrağına yasak gelmişti.

Karayip temsilcisinin formasını değiştirmesinin nedeni, tasarımda yer alan ve 1803 yılında Fransız sömürge yönetimine karşı verilen Vertières Muharebesi'ni tasvir eden silüetlerdi. Söz konusu savaş, Haiti'nin bağımsızlığıyla sonuçlanmış ve ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle Haitili devrimcilerin Fransız bayrağındaki beyaz şeridi kopararak yeni Haiti bayrağını oluşturduğu an tasarımda yer alıyordu. Bu olay bugün de her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Haiti Bayrak Günü'nün temelini oluşturuyor.

Formanın üreticisi Saeta, yaptığı açıklamada FIFA'nın 'bazı görsel unsurların ekipman yönetmelikleri kapsamında farklı şekillerde yorumlanabileceğine karar verdiğini ve bu nedenle tasarımda değişiklik talep ettiğini' belirtti. Şirket, Haiti Futbol Federasyonu ile birlikte Dünya Kupası öncesinde yeni formaların hazırlanması için çalıştıklarını duyurdu.

FIFA'nın benzer bir talebi, turnuvadaki ilk maçında Belçika ile karşılaşacak olan Mısır'a da iletildi.

FIFA'nın benzer bir talebi, turnuvadaki ilk maçında Belçika ile karşılaşacak olan Mısır'a da iletildi.

FIFA, Mısır'ın Dünya Kupası'nda kullanacağı formadaki arma üzerinde bulunan yedi yıldızın kaldırılmasını istedi.

Bu yıldızlar, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nı yedi kez kazanmasını simgeliyor. Ancak FIFA'ya göre Dünya Kupası'nda formalar üzerindeki yıldızlar yalnızca ülkenin Dünya Kupası şampiyonluklarını göstermeli.

Bu uygulama kapsamında Brezilya formalarında beş, Almanya formalarında dört, Arjantin formalarında ise üç yıldız yer alıyor. FIFA, taraftarların Mısır'ın yedi yıldızını Dünya Kupası şampiyonluğu olarak yorumlayıp kafa karışıklığı yaşamasını istemiyor.

Yazı rengi de beğenilmedi.

Yazı rengi de beğenilmedi.

Futbolun yönetim organı ayrıca Mısır'a, forma sırtındaki altın renkli isim ve numaraları da değiştirmesi talimatını verdi. Dünya Kupası ekipman ve marka kurallarına uygunluk gerekçesiyle oyuncu isimleri ve numaralarının beyaz renkte kullanılması istendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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