FIFA, Haiti'den Sonra Mısır'ın Formasına da Müdahale Etti

Karayip temsilcisinin formasını değiştirmesinin nedeni, tasarımda yer alan ve 1803 yılında Fransız sömürge yönetimine karşı verilen Vertières Muharebesi'ni tasvir eden silüetlerdi. Söz konusu savaş, Haiti'nin bağımsızlığıyla sonuçlanmış ve ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle Haitili devrimcilerin Fransız bayrağındaki beyaz şeridi kopararak yeni Haiti bayrağını oluşturduğu an tasarımda yer alıyordu. Bu olay bugün de her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Haiti Bayrak Günü'nün temelini oluşturuyor.

Formanın üreticisi Saeta, yaptığı açıklamada FIFA'nın 'bazı görsel unsurların ekipman yönetmelikleri kapsamında farklı şekillerde yorumlanabileceğine karar verdiğini ve bu nedenle tasarımda değişiklik talep ettiğini' belirtti. Şirket, Haiti Futbol Federasyonu ile birlikte Dünya Kupası öncesinde yeni formaların hazırlanması için çalıştıklarını duyurdu.