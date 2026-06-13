Şenol Güneş Dünya 3.sü Olarak Kazandığı Madalyayı Neden Bir Başkasına Verdiğini Anlattı

Programda konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Geçenlerde birilerini dinliyorum; ‘İtalyan hocalar şöyle hazırlık yapıyor, böyle taktikle sahaya çıkıyor’ gibi övgü dolu sözler söylüyordu. Fakat İtalya’nın kendisi bile Dünya Kupası’nda yer almıyor.

Sen yaptığın bu sözde analizlerle adeta Türk antrenörlerini kötülüyorsun. Maalesef bizim yerli hocalarımız da kendi haklarını korumayı tam olarak bilmiyor.

Güya İtalyan antrenör savunmada ve hücumda ne yapacağını çok iyi planlıyormuş da Türk antrenörler bunları yapmıyormuş. Biz bu taktikleri hiç konuşmadan, çalışmadan mı çıkıyoruz maçlara?

Bizlerin hatası şu: 1 yaptığımızı, 10 anlatmıyoruz, aksine 10 yaptığımızı 1 olarak anlatıyoruz.

Türk antrenörler olarak bu aşağılık kompleksinden bir an önce kurtulmamız lazım. Türk antrenörler, kendilerine yapılan bu münasebetsizliklere karşı maalesef yeterli tepkiyi ve cevabı da veremiyor.”