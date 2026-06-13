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Şenol Güneş Dünya 3.sü Olarak Kazandığı Madalyayı Neden Bir Başkasına Verdiğini Anlattı

etiket Şenol Güneş Dünya 3.sü Olarak Kazandığı Madalyayı Neden Bir Başkasına Verdiğini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 18:47
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Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörleri arasında gösterilen Şenol Güneş, katıldığı programda yaptığı değerlendirmelerle gündem yarattı. Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Şenol Güneş'in madalya yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu. Şenol Güneş madalyasını malzemeciye verdiğini anlattı.

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Şenol Güneş yabancı ve yerli teknik direktör konusuna değindi.

Şenol Güneş yabancı ve yerli teknik direktör konusuna değindi.

Programda konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Geçenlerde birilerini dinliyorum; ‘İtalyan hocalar şöyle hazırlık yapıyor, böyle taktikle sahaya çıkıyor’ gibi övgü dolu sözler söylüyordu. Fakat İtalya’nın kendisi bile Dünya Kupası’nda yer almıyor.

Sen yaptığın bu sözde analizlerle adeta Türk antrenörlerini kötülüyorsun. Maalesef bizim yerli hocalarımız da kendi haklarını korumayı tam olarak bilmiyor.

Güya İtalyan antrenör savunmada ve hücumda ne yapacağını çok iyi planlıyormuş da Türk antrenörler bunları yapmıyormuş. Biz bu taktikleri hiç konuşmadan, çalışmadan mı çıkıyoruz maçlara?

Bizlerin hatası şu: 1 yaptığımızı, 10 anlatmıyoruz, aksine 10 yaptığımızı 1 olarak anlatıyoruz.

Türk antrenörler olarak bu aşağılık kompleksinden bir an önce kurtulmamız lazım. Türk antrenörler, kendilerine yapılan bu münasebetsizliklere karşı maalesef yeterli tepkiyi ve cevabı da veremiyor.”

Madalyasını malzemeciye vermiş.

Madalyasını malzemeciye vermiş.

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası’nda elde edilen tarihi başarıya da değinerek turnuva sürecinden unutulmaz bir anısını paylaştı. Güney Kore ve Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin bronz madalya kazandığı organizasyona ilişkin konuşan Güneş, o dönemde yaşanan bir jesti anlattı.

Deneyimli teknik adam, “Uçakta malzemeci arkadaşımız yanıma geldi ve madalyasının olmadığını söyledi. Durumu kontrol ettirdim, madalyaların tükendiğini öğrendim. Bunun üzerine kendi madalyamı ona verdim. Benim Dünya Kupası’nda üçüncü olduğum herkes tarafından biliniyor ama onun böyle bir hatırası olmayabilirdi.” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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