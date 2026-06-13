Şenol Güneş Dünya 3.sü Olarak Kazandığı Madalyayı Neden Bir Başkasına Verdiğini Anlattı
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Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörleri arasında gösterilen Şenol Güneş, katıldığı programda yaptığı değerlendirmelerle gündem yarattı. Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Şenol Güneş'in madalya yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu. Şenol Güneş madalyasını malzemeciye verdiğini anlattı.
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USA
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AUS
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TUR
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PAR
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Şenol Güneş yabancı ve yerli teknik direktör konusuna değindi.
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Madalyasını malzemeciye vermiş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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