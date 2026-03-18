Diyarbakır'da Su Altında 2 Bin 400 Yıllık Gizem: Peygamberlerin Türbeleri Görüntülendi

Baraj suları yükselmeden önce, 1995 yılında Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirleri Nebi Harun Tepesi’ne taşınarak koruma altına alınmıştı. Ancak cami, medrese ve antik kaya mezarları gibi pek çok yapı baraj gölü içerisinde kaldı. Kurak geçen dönemlerde su seviyesinin düşmesiyle bu yapıların siluetlerinin belirginleştiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, 'Baraj gölü altında yaklaşık 2 bin 400 yıllık eserler bulunuyor. Türkiye’de gelişen bir alan olan su altı arkeolojisi çalışmalarıyla bu bölge dünya mirasına kazandırılabilir' değerlendirmesinde bulundu.