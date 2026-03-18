Diyarbakır'da Su Altında 2 Bin 400 Yıllık Gizem: Peygamberlerin Türbeleri Görüntülendi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 13:59

Diyarbakır’ın inanç ve kültür turizmiyle öne çıkan Eğil ilçesi, sular altında kalan binlerce yıllık mirasıyla dikkat çekiyor. 1997 yılında su tutmaya başlayan Dicle Baraj Gölü’nün derinliklerinde, antik çağlardan Osmanlı dönemine kadar uzanan medeniyetlerin izleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından görüntülendi. Yapılan çalışmalar, bölgenin yaklaşık 2 bin 400 yıllık bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bu alan medeniyetlerin kesişme noktasında bulunuyor.

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, ilçenin tarihi önemine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Mevcut verilere göre ilk yerleşimin Hurri-Mitanniler döneminde başladığını belirten Yıldız, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Roma ve Bizans gibi pek çok devletin ardından bölgenin 639 yılında İslam egemenliğine girdiğini ifade etti. 1986 yılında inşasına başlanan Dicle Barajı ile birlikte, nehir kenarında yer alan stratejik yerleşim birimleri ve tarihi yapılar sular altında kalarak adeta sessiz birer tanığa dönüştü.

SAK ekiplerinden tarihi dalış gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin eğitim amaçlı gerçekleştirdiği dalışlar, barajın derinliklerindeki saklı yapıları gün yüzüne çıkardı. Kaydedilen görüntülerde, özellikle Tekke Mahallesi’nde yer alan Hz. Elyesa Peygamber’in eski türbe alanı ve bitişiğindeki cami kalıntıları net bir şekilde görüldü. Ayrıca, Osmanlı döneminde Eğil beyleri tarafından yaptırılan ve 'Caferiye' ya da 'Lala Kasım Medresesi' olarak bilinen tarihi yapı ile Bizans dönemine ait Deran Hamamı’nın kalıntıları da su altı kayıtlarına yansıdı.

Su altı arkeolojisi için büyük potansiyel.

Baraj suları yükselmeden önce, 1995 yılında Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirleri Nebi Harun Tepesi’ne taşınarak koruma altına alınmıştı. Ancak cami, medrese ve antik kaya mezarları gibi pek çok yapı baraj gölü içerisinde kaldı. Kurak geçen dönemlerde su seviyesinin düşmesiyle bu yapıların siluetlerinin belirginleştiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, 'Baraj gölü altında yaklaşık 2 bin 400 yıllık eserler bulunuyor. Türkiye’de gelişen bir alan olan su altı arkeolojisi çalışmalarıyla bu bölge dünya mirasına kazandırılabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
