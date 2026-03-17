Psikologlar Açıkladı: Her Şeyi Kafaya Takmayı Bırakmanın 6 Etkili Yolu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 12:52

Modern yaşamın getirdiği yoğun bilgi akışı ve belirsizlikler, bireyleri 'aşırı düşünme' (overthinking) olarak adlandırılan kronik bir zihinsel yorgunluğa sürüklemektedir. Uzmanlar, felaket senaryoları kurmanın veya geçmiş hataları zihinde sürekli yinelemenin vücut üzerinde en az fiziksel aktiviteler kadar yıpratıcı bir etki yarattığı konusunda uyarıyor. Washington Post’a açıklamalarda bulunan psikoloji uzmanları, bu bilişsel döngünün fark edilerek yönetilebileceğini vurguluyor.

Peki bu döngüden nasıl çıkabilirsiniz? 

Detaylar 👇

https://www.washingtonpost.com/wellne...
1. Düşüncelerinizle savaşmayın, onlarla birlikte çalışın.

Birçok kişi rahatsız edici düşünceleri zihninden zorla atmaya çalışır, ancak terapist Emma McAdam’a göre bu strateji genellikle ters teper. Bir düşünceyi bastırmaya çalışmak, beyne o düşüncenin 'tehlikeli' olduğu sinyalini gönderir ve zihnin o noktaya daha fazla saplanmasına neden olur. Çözüm, düşünceyi yok etmeye çalışmak değil, onun sadece zihinden geçen bir veri olduğunu fark edip yargılamadan izlemektir.

2. Geleceğe doğru düşünün.

Psikolog Ethan Kross, zihinsel yoğunluk anlarında olaylara at gözlüğüyle bakma eğiliminde olduğumuzu belirtir. Bu dar bakış açısını kırmak için mesafelenme teknikleri kullanılmalıdır. Kendinize, 'Şu an kafaya taktığım bu mesele bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra hala önemli olacak mı?' diye sormak, büyük resmi görmenizi sağlayarak mevcut durumun yarattığı duygusal yoğunluğu hızla düşürür.

3. Kendinize dışarıdan bir gözle bakın

Kişinin kendisine içsel diyaloglarında 'ben' yerine 'sen' diye hitap etmesi veya kendi ismini kullanması, psikolojik bir mesafe yaratır. Örneğin, 'Bunu yapabilirim' yerine 'Bunu yapabilirsin' demek, beynin soruna bir başkasının problemiymiş gibi daha objektif ve rasyonel yaklaşmasını sağlar. Bu yöntem, öz-şefkati artırırken stres seviyesini dengeler.

4. Kaygılarınızla gerektiği zamanlarda randevulaşın.

Zihni gün boyu meşgul eden belirsizliklerle başa çıkmak için 'kaygıyı erteleme' tekniği oldukça etkilidir. Gün içinde sadece bu işe ayrılmış 15-20 dakikalık özel bir 'kaygı randevusu' saati belirleyin. Eğer endişeler bu saat dışında zihninizi işgal ederse, kendinize nazikçe 'Şu an değil, randevu saatimizde ilgileneceğim' diyerek dikkatinizi mevcut işinize yönlendirin.

5. Ortamınızı kendinize göre şekillendirin.

İnsanlar genellikle kontrol duygusunu kaybettiklerinde aşırı düşünmeye başlarlar. Yaşadığınız alanı düzenlemek, masanızı toplamak veya kısa bir yürüyüşe çıkmak gibi basit fiziksel aktiviteler kontrol hissini pekiştirir. Özellikle doğada geçirilen 20 dakikalık bir sürenin, dikkati içsel karmaşadan uzaklaştırarak zihni yenilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

6. Enerjinizi doğru şekilde kullanmayı öğrenin.

Beyin bir tehdit algıladığında (bu sadece bir düşünce olsa bile) vücuda enerji pompalar. Bu enerji bir eyleme dönüşmediğinde zihinsel huzursuzluk artar. McAdam, bu birikmiş enerjiyi somut bir işe yönlendirmeyi önerir: Bir yapılacaklar listesi hazırlamak, bir konuyu derinlemesine araştırmak veya bir dostla sohbet etmek gibi fiziksel veya bilişsel bir eylem beynin 'savaş ya da kaç' tepkisini sağlıklı bir kanala akıtır.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
