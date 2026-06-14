Türkiye’nin Dünya Kupası Macerası Başlıyor: İlk 11’ler Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Milliler, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkıyor. Kanada’daki BC Place Vancouver Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye A Milli Futbol Takımımız; Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Barış Alper, Arda ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’i ile başlayacak.
Dev maçın tüm gelişmeleri canlı olarak haberimizde olacak…
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımımız ilk maçına çıkıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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