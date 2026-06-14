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Türkiye’nin Dünya Kupası Macerası Başlıyor: İlk 11’ler Belli Oldu

etiket Türkiye’nin Dünya Kupası Macerası Başlıyor: İlk 11’ler Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 05:50
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Milliler, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkıyor. Kanada’daki BC Place Vancouver Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye A Milli Futbol Takımımız; Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Barış Alper, Arda ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’i ile başlayacak.

Dev maçın tüm gelişmeleri canlı olarak haberimizde olacak…

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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımımız ilk maçına çıkıyor.

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımımız ilk maçına çıkıyor.

Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Avustralya karşısında galibiyet arayacak Türkiye’de teknik direktör Montella’nın ilk 11’i belli oldu.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Barış Alper, Arda ve Kerem Aktürkoğlu

Avustralya: Beach, Circati, Souttar, Burgess, Bos, Okon-Engstler, O’Neill, Italiano, Irankunda, Metcalfe, Toure

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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