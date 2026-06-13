Fatih Terim Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımla Futbolseverleri Heyecanlandırdı
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13.06.2026 - 23:42
Dünya Kupası'nda milli takım ilk maçına TSİ 07.00'de çıkıyor. Avustralya ile oynayacağımız maç herkeste büyük bir heyecan yaratmış durumda.
Maça saatler kala Fatih Terim'den de gizemli bir Dünya Kupası paylaşımı geldi.
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Terim'in sosyal medyayı hareketlendiren paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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