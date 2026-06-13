onedio
Dünya Kupası 2026Rixos MısırLider KolejiPhilips Ev AletleriOkey%100QNBTüretBilgeçBilpopEmojileoyunalkiskalplisuratuzgunsuratyummysurat
Güncel Konular
Süper Hücre🚨Yeni Proje👀Dünya Kupası🏆
Haberler
Spor
Futbol
Fatih Terim Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımla Futbolseverleri Heyecanlandırdı

Fatih Terim Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımla Futbolseverleri Heyecanlandırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google'a ekleyin plus-blue
13.06.2026 - 23:42

Dünya Kupası'nda milli takım ilk maçına TSİ 07.00'de çıkıyor. Avustralya ile oynayacağımız maç herkeste büyük bir heyecan yaratmış durumda. 

Maça saatler kala Fatih Terim'den de gizemli bir Dünya Kupası paylaşımı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Terim'in sosyal medyayı hareketlendiren paylaşımı:

YouTube detayı...

YouTube detayı...

Terim paylaşımında YouTube hesabının linkini verdikten sonra kararan ekranda '14.06.2026' yazısı ve Dünya Kupası görseli yer aldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin
tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
trend-arrow
Sana Özel Seçtiklerimiz
Daha Fazla Sana Özel İçerikler arrow-right-white
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
article/facebook-white article/twitter-white article/whatsapp-white article/telegram-white article/google-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
note
En Yeni İçerikler!
Video Bir Kadın Dalış Yaptığı Sırada Köpek Balığı Tarafından Isırıldığı Anları Paylaştı
Spor Dünya Kupası İçin Hesap Kitap İşlerine Şimdiden Başlıyoruz: Puanlar Eşit Olursa Ne Olur?
Video 2 Metre Boyundaki Bir Kadın Türkiye'de Bir Semt Pazarında Gezdiği Anları Paylaştı
Yaşam Hızlanan Dünyada İnsan Neyi Kaybediyor?