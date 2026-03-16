Türk Dalgıç Dünya Rekoru Kırdı: "Soğuk Suda En Uzun Süre Yaşayan İnsan Oldum"

Rekor denemesi boyunca kıyıda Mazlum Kibar’ın ailesi, teknik ekibi ve Portekiz’den gelen Guinness Hakemi Richard Williams hazır bulundu. Baba Halit Kibar, oğlunun azmine dikkat çekerek, 'Seni bir odada bile iki gün tutamayız derken, o suyun altında bunu başardı. Bu gurur Çanakkale’ye armağan olsun' ifadelerini kullandı. Anne Hanife Kibar ise yaşadığı büyük endişenin yerini büyük bir sevince bıraktığını dile getirdi.

Sürenin tamamlanmasının ardından botla karaya çıkarılan ve meşalelerle karşılanan Kibar, yaptığı ilk açıklamada, '36 saattir sudaydım. An itibarıyla soğuk suda en uzun süre yaşayan insan oldum' dedi. Başarısının bir ekip işi olduğunu vurgulayan milli sporcu, belgesini Guinness Hakemi Richard Williams’tan teslim alarak sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.