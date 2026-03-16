Türk Dalgıç Dünya Rekoru Kırdı: "Soğuk Suda En Uzun Süre Yaşayan İnsan Oldum"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 16:44

Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle gerçekleştirdiği rekor denemesinde, dondurucu sularda 36 saatten fazla kalarak Guinness Dünya Rekoru’nu kırmayı başardı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda bulunan Mimoza Plajı’nda gerçekleştirilen dalış, Türk spor tarihine altın harflerle yazıldı.

Rekor çıtası 36 saate taşındı

Daha önce Norveçli dalgıç Nils-Roar Selnes’in 15 saat 10 dakika ve ardından Türk dalgıç Cem Karabay’ın 30 saat 20 dakika ile elinde tuttuğu 'Soğuk Denizde En Uzun Süre Tüplü Dalış' rekoru, Mazlum Kibar tarafından 36 saat 9 dakika 36 saniye ile tazelendi. 12 derece su sıcaklığında gerçekleştirilen bu zorlu deneme, hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığın sınırlarını zorladı.

Suyun altında 7 metrede yaşam mücadelesi verildi

Denizin 7 metre derinliğinde kurulan özel platformda rekor süresini tamamlayan Kibar, bu süreçte hayati ihtiyaçlarını sıra dışı yöntemlerle karşıladı. Profesyonel dalgıç maskesini su altında çıkararak serumlar aracılığıyla beslendi. Su ve soda takviyelerini yine bu sistemle aldı. Kan dolaşımını stabilize etmek adına teknik ekip tarafından düzenli olarak masaj yapılan Kibar, dış dünyayla iletişimini ise zemindeki yazı tahtasına notlar düşerek sağladı.

"Soğuk Suda En Uzun Süre Yaşayan İnsan" rekoru kırıldı

Rekor denemesi boyunca kıyıda Mazlum Kibar’ın ailesi, teknik ekibi ve Portekiz’den gelen Guinness Hakemi Richard Williams hazır bulundu. Baba Halit Kibar, oğlunun azmine dikkat çekerek, 'Seni bir odada bile iki gün tutamayız derken, o suyun altında bunu başardı. Bu gurur Çanakkale’ye armağan olsun' ifadelerini kullandı. Anne Hanife Kibar ise yaşadığı büyük endişenin yerini büyük bir sevince bıraktığını dile getirdi.

Sürenin tamamlanmasının ardından botla karaya çıkarılan ve meşalelerle karşılanan Kibar, yaptığı ilk açıklamada, '36 saattir sudaydım. An itibarıyla soğuk suda en uzun süre yaşayan insan oldum' dedi. Başarısının bir ekip işi olduğunu vurgulayan milli sporcu, belgesini Guinness Hakemi Richard Williams’tan teslim alarak sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
