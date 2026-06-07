Ergen Erkeklerin Bir Kısmı Gerçek İlişkiler Yerine Yapay Zeki Sevgilileri Tercih Ediyor
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Kaynak: https://nypost.com/2026/06/03/lifesty...
Yapay zekâ sohbet botları gençlerin hayatında giderek daha fazla yer edinirken, bazı ergen erkeklerin bu sistemlerle duygusal bağ kurmayı gerçek ilişkilere tercih ettiği ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, reddedilme korkusu ve ilişki kurmanın zorlukları nedeniyle gençlerin bir kısmının yapay zekâ partnerlere yöneldiğini gösteriyor. Uzmanlar ise bu eğilimin uzun vadeli sosyal ve duygusal etkilerine dikkat çekiyor.
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Yapay zekâ destekli sohbet botlarının hayatın her alanına girmesiyle birlikte uzmanları endişelendiren yeni bir eğilim ortaya çıktı
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Katılımcıların yüzde 58'i yapay zekâ ile kurulan ilişkilerin daha kolay olduğunu, çünkü konuşmanın kontrolünü ellerinde tutabildiklerini belirtti.
Mayıs 2025'te yayımlanan başka bir araştırma da gençlerin sohbet botlarını yalnızca eğlence amacıyla kullanmadığını ortaya koymuştu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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