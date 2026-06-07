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Ergen Erkeklerin Bir Kısmı Gerçek İlişkiler Yerine Yapay Zeki Sevgilileri Tercih Ediyor

Ergen Erkeklerin Bir Kısmı Gerçek İlişkiler Yerine Yapay Zeki Sevgilileri Tercih Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 14:47
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Yapay zekâ sohbet botları gençlerin hayatında giderek daha fazla yer edinirken, bazı ergen erkeklerin bu sistemlerle duygusal bağ kurmayı gerçek ilişkilere tercih ettiği ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, reddedilme korkusu ve ilişki kurmanın zorlukları nedeniyle gençlerin bir kısmının yapay zekâ partnerlere yöneldiğini gösteriyor. Uzmanlar ise bu eğilimin uzun vadeli sosyal ve duygusal etkilerine dikkat çekiyor.

Kaynak: https://nypost.com/2026/06/03/lifesty...
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Yapay zekâ destekli sohbet botlarının hayatın her alanına girmesiyle birlikte uzmanları endişelendiren yeni bir eğilim ortaya çıktı

Yapay zekâ destekli sohbet botlarının hayatın her alanına girmesiyle birlikte uzmanları endişelendiren yeni bir eğilim ortaya çıktı

Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre, bazı ergen erkekler gerçek hayattaki romantik ilişkiler yerine yapay zekâ sohbet botlarıyla kurdukları bağları tercih ediyor.

Male Allies UK tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 12 ila 16 yaş arasındaki bin erkek çocuğunun görüşleri alındı. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 85'i daha önce bir sohbet botuyla konuştuğunu belirtirken, yüzde 20'si çevresinde bir yapay zekâ sohbet botuyla “ilişki yaşayan” bir akranı olduğunu söyledi. Araştırmaya katılanların dörtte birinden fazlası ise bir yapay zekâ partnerden gördüğü ilgi ve yakınlığı, gerçek bir insanla kurulan ilişkiye tercih ettiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 58'i yapay zekâ ile kurulan ilişkilerin daha kolay olduğunu, çünkü konuşmanın kontrolünü ellerinde tutabildiklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 58'i yapay zekâ ile kurulan ilişkilerin daha kolay olduğunu, çünkü konuşmanın kontrolünü ellerinde tutabildiklerini belirtti.

Uzmanlara göre sürekli ilgi gösteren, yargılamayan ve reddetmeyen yapay zekâ sistemleri, özellikle kimlik gelişim sürecindeki gençler için cazip bir alternatif hâline geliyor.

İlişki araştırmaları alanında çalışan Nicholas Velotta, yapay zekânın genç erkeklere kesintisiz ilgi sunduğunu ve bunun samimiyet hissi yaratabildiğini söylüyor. Velotta'ya göre günümüz genç erkekleri, bir yandan baskın ve güçlü olmaya teşvik edilirken diğer yandan toplumsal cinsiyet tartışmalarında geri planda kalmaları gerektiği mesajını alıyor. Bu çelişkili ortamda yapay zekâ, yargılanma korkusu olmadan kabul gördükleri güvenli bir alan sunuyor.

Mayıs 2025'te yayımlanan başka bir araştırma da gençlerin sohbet botlarını yalnızca eğlence amacıyla kullanmadığını ortaya koymuştu.

Mayıs 2025'te yayımlanan başka bir araştırma da gençlerin sohbet botlarını yalnızca eğlence amacıyla kullanmadığını ortaya koymuştu.

Buna göre ergenlerin yüzde 52'si ayda en az bir kez sohbet botlarından duygularını ifade etmek, tavsiye almak, ilişki sorunlarını konuşmak veya sosyal becerilerini geliştirmek için yararlanıyor.

Uzmanlar, yapay zekânın doğru sınırlar içinde kullanıldığında destekleyici bir araç olabileceğini kabul ediyor. Ancak Velotta, yapay zekânın gerçek ilişkilerin yerini almaması gerektiğini vurguluyor. Ona göre yapay zekâ bir insan değil; kullanıcıyı etkileşimde tutmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir sistem. Gençlerin bunu gerçek bir ilişki gibi görmeye başlaması ise uzun vadede yalnızlık hissini derinleştirebilir.

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de genç erkeklerin gerçek hayattaki romantik girişimlerden giderek daha fazla kaçınması oldu. 2024 yılında yapılan bir ankete göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 20'si bir sohbet botuyla flört ettiğini belirtirken, Z kuşağı erkeklerinin yüzde 45'inden fazlası ise bugüne kadar gerçek hayatta hiç kimseye çıkma teklif etmediğini söyledi.

Uzmanlar, gerçek ilişkilerin beraberinde getirdiği reddedilme, hayal kırıklığı ve çatışma gibi deneyimlerin kişisel gelişimin önemli parçaları olduğuna dikkat çekiyor. Empati kurma, uzlaşma, iletişim ve sorun çözme gibi becerilerin ancak gerçek insan ilişkileri içinde gelişebileceği belirtiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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