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Define Sandılar, Hatay’ın Unutulmuş Lezzetini Gün Yüzüne Çıkardı

Define Sandılar, Hatay’ın Unutulmuş Lezzetini Gün Yüzüne Çıkardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 13:07
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Hatay’da toprağın altından çıkarılan bir testi, ilk bakışta define arama görüntülerini andırdı. Ancak içinden çıkan şey altın değil, yüzyıllardır unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetti. Geleneksel yöntemle hazırlanan cara peyniri ve çökeleği, hem kültürel mirası hem de sıra dışı üretim tekniğiyle yeniden gündeme geldi.

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Hatay’da ortaya çıkan ilginç görüntüler ilk bakışta define arama sahnesini andırdı, ancak işin aslı çok daha farklıydı.

Hatay’da ortaya çıkan ilginç görüntüler ilk bakışta define arama sahnesini andırdı, ancak işin aslı çok daha farklıydı.

Antakya’nın Bozhöyük Mahallesi’nde yaşayan Murat Aracı, deprem sonrası köyüne dönerek unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzet “cara peyniri ve çökeleği”ni yeniden yaşatmak için atalarından kalan geleneksel yöntemi uyguladı.

Aracı, ayran çökeleği ve tuzsuz kalıp peynirini siyah küncü ile harmanlayarak özel bir “cara testi” içerisine bastı. Ağzı çamurla kapatılan testi, yaklaşık 6 ay boyunca toprağın altında bekletildi. Bu sürecin ardından çıkarılan peynir ve çökelek karışımı, hem kıvamı hem de aromasıyla dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede dikkat çekti.

Testinin çıkarıldığı anları gören birçok kişi ilk etapta define arandığını düşünürken, gerçeğin Hatay’a özgü geleneksel bir lezzet olduğu ortaya çıktı.

Murat Aracı, cara peyniri ve çökeleğinin bölge kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ancak zamanla unutulduğunu belirterek, bu lezzetin yeniden tanıtılması gerektiğini ifade etti. Geleneksel yöntemin sabır gerektirdiğini söyleyen Aracı, “Ne kadar uzun süre bekletilirse o kadar lezzet kazanıyor” sözleriyle üretim sürecini anlattı.

Aracı ayrıca, bu yerel lezzetin coğrafi işaretle tescillenmesini istediklerini vurgulayarak, “Bu bizim için altından da değerli bir miras” dedi. Hatay’a özgü bu üretim yöntemi, hem kültürel miras hem de gastronomi açısından yeniden gündeme taşınmış oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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