Define Sandılar, Hatay’ın Unutulmuş Lezzetini Gün Yüzüne Çıkardı
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Hatay’da toprağın altından çıkarılan bir testi, ilk bakışta define arama görüntülerini andırdı. Ancak içinden çıkan şey altın değil, yüzyıllardır unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetti. Geleneksel yöntemle hazırlanan cara peyniri ve çökeleği, hem kültürel mirası hem de sıra dışı üretim tekniğiyle yeniden gündeme geldi.
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Hatay’da ortaya çıkan ilginç görüntüler ilk bakışta define arama sahnesini andırdı, ancak işin aslı çok daha farklıydı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede dikkat çekti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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