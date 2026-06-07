Define Sandılar, Hatay’ın Unutulmuş Lezzetini Gün Yüzüne Çıkardı

Testinin çıkarıldığı anları gören birçok kişi ilk etapta define arandığını düşünürken, gerçeğin Hatay’a özgü geleneksel bir lezzet olduğu ortaya çıktı.

Murat Aracı, cara peyniri ve çökeleğinin bölge kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ancak zamanla unutulduğunu belirterek, bu lezzetin yeniden tanıtılması gerektiğini ifade etti. Geleneksel yöntemin sabır gerektirdiğini söyleyen Aracı, “Ne kadar uzun süre bekletilirse o kadar lezzet kazanıyor” sözleriyle üretim sürecini anlattı.

Aracı ayrıca, bu yerel lezzetin coğrafi işaretle tescillenmesini istediklerini vurgulayarak, “Bu bizim için altından da değerli bir miras” dedi. Hatay’a özgü bu üretim yöntemi, hem kültürel miras hem de gastronomi açısından yeniden gündeme taşınmış oldu.