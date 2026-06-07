Yanlış Biliyormuşuz: Bluetooth’u Açık Bırakmak Pili Gerçekten Hızlı mı Tüketiyor?
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Kaynak: https://www.androidauthority.com/does...
Bluetooth’u sürekli açık bırakmanın bataryayı hızla tükettiği düşüncesi uzun süredir yaygın olsa da, yeni testler bu algıyı büyük ölçüde çürütüyor. Özellikle düşük enerji teknolojisi sayesinde Bluetooth artık arka planda minimum güç harcıyor. Yani gün boyu açık kalsa bile pil üzerindeki etkisi neredeyse hissedilmeyecek seviyede kalıyor.
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Akıllı telefonlarda Bluetooth’u gün boyu açık bırakmanın pili hızla tükettiği yönündeki yaygın inanış, son yapılan testlerle büyük ölçüde geçerliliğini yitirdi.
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Bluetooth teknolojisinin ilk kez tüketici cihazlarında yaygınlaşmaya başladığı 1999’lu yıllar ve 2000’lerin başında tablo oldukça farklıydı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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