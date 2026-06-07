Yanlış Biliyormuşuz: Bluetooth’u Açık Bırakmak Pili Gerçekten Hızlı mı Tüketiyor?

O dönemlerde sürekli açık bırakılan Bluetooth, cihazların pil ömrünü belirgin şekilde aşağı çeken bir faktör olarak görülüyordu. Ancak yıllar içinde geliştirilen yeni standartlarla birlikte enerji verimliliği ciddi ölçüde artırıldı. Özellikle Bluetooth 4.0 ile hayatımıza giren Low Energy modu, yalnızca akıllı telefonlarda değil, küçük sensörler ve konum takip cihazları gibi düşük güç tüketimli ürünlerde de bu teknolojiyi çok daha verimli hale getirdi. Bu sayede Bluetooth artık pil tüketen bir yük olmaktan çıkıp, arka planda neredeyse fark edilmeyen bir sistem bileşenine dönüştü.