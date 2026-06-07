Bahçelerin Baş Belası Sümüklü Böceklere Karşı Doğal Çözüm

TikTok'ta milyonlarca takipçisi bulunan içerik üreticisi Creative Explained, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanabilen doğal bir böcek kovucu tarif paylaştı.

Tarife göre bir kaba az miktarda bulaşık deterjanı, doğranmış kırmızı soğan, üç diş sarımsak ve bir adet jalapeño biber ekleniyor. Karışımın üzerine ılık su ilave edilip iyice karıştırıldıktan sonra yaklaşık 12 saat bekletiliyor. Daha sonra sıvı süzülerek sprey şişesine aktarılıyor.

İçerik üreticisi, elde edilen karışımın oldukça güçlü olduğunu ve kullanılmadan önce mutlaka suyla seyreltilmesi gerektiğini vurguluyor. Hazırlanan spreyin yaprak bitleri, mantar sinekleri, örümcek akarları ve sümüklü böcekler gibi birçok bahçe zararlısına karşı etkili olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar ve bahçıvanlar, bu tür doğal karışımların bazı zararlıları uzaklaştırmada yardımcı olabileceğini ifade etse de, bitkilere zarar vermemesi için uygulamanın sabah erken saatlerde veya güneş doğmadan önce yapılması tavsiye ediliyor. Böylece yapraklarda yanık oluşma riski azaltılabiliyor.