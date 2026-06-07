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Yaşam
Bahçelerin Baş Belası Sümüklü Böceklere Karşı Doğal Çözüm

Bahçelerin Baş Belası Sümüklü Böceklere Karşı Doğal Çözüm

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 09:22
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Bahçelerdeki bitkilere zarar veren sümüklü böcekler, özellikle yağışlı ve nemli havalarda büyük bir sorun haline gelebiliyor. Sosyal medyada viral olan doğal bir karışım ise kimyasal ürünlere başvurmadan bu zararlıları uzaklaştırmanın pratik bir yolu olarak öne çıkıyor. Üstelik bu karışımı hazırlamak için gereken malzemeler neredeyse her mutfakta bulunuyor.

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Bahçelerin en büyük sorunlarından biri olan sümüklü böcekler, özellikle yağışlı dönemlerde bitkilere ciddi zarar verebiliyor.

Bahçelerin en büyük sorunlarından biri olan sümüklü böcekler, özellikle yağışlı dönemlerde bitkilere ciddi zarar verebiliyor.

Ancak sosyal medyada paylaşılan basit bir ev yapımı karışımın, kimyasal kullanmadan bu zararlıları uzaklaştırabildiği öne sürülüyor.

Sümüklü böcekler, özellikle ilkbahar ve sonbahar ayları arasında bahçe sahiplerinin en çok mücadele ettiği zararlılar arasında yer alıyor. Nemli ve sıcak havalarda hızla çoğalan bu canlılar, yağışların ardından ortaya çıkarak bitkilerin yapraklarını ve gövdelerini tahrip edebiliyor.

Kimyasal ürünler kullanmak istemeyenler için ise dikkat çeken bir öneri sosyal medyada gündem oldu.

Kimyasal ürünler kullanmak istemeyenler için ise dikkat çeken bir öneri sosyal medyada gündem oldu.

TikTok'ta milyonlarca takipçisi bulunan içerik üreticisi Creative Explained, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanabilen doğal bir böcek kovucu tarif paylaştı.

Tarife göre bir kaba az miktarda bulaşık deterjanı, doğranmış kırmızı soğan, üç diş sarımsak ve bir adet jalapeño biber ekleniyor. Karışımın üzerine ılık su ilave edilip iyice karıştırıldıktan sonra yaklaşık 12 saat bekletiliyor. Daha sonra sıvı süzülerek sprey şişesine aktarılıyor.

İçerik üreticisi, elde edilen karışımın oldukça güçlü olduğunu ve kullanılmadan önce mutlaka suyla seyreltilmesi gerektiğini vurguluyor. Hazırlanan spreyin yaprak bitleri, mantar sinekleri, örümcek akarları ve sümüklü böcekler gibi birçok bahçe zararlısına karşı etkili olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar ve bahçıvanlar, bu tür doğal karışımların bazı zararlıları uzaklaştırmada yardımcı olabileceğini ifade etse de, bitkilere zarar vermemesi için uygulamanın sabah erken saatlerde veya güneş doğmadan önce yapılması tavsiye ediliyor. Böylece yapraklarda yanık oluşma riski azaltılabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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