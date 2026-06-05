Romantik İlişkilerde “Paralel Yaşam Sendromu” Nedir?

1. Kararların tek başına alınması

İlişkide “biz” duygusunun zayıfladığı ilk alanlardan biri karar mekanizmasıdır. Partnerler, önemli ya da küçük fark etmeksizin kararları birlikte almak yerine bireysel hareket etmeye başlar.

Bir seyahat planı, evle ilgili bir alışveriş ya da kişisel bir gelişme çoğu zaman önce partnerle paylaşılmadan gerçekleşir. Sonrasında bilgi verme alışkanlığı ise ilişkiyi bir ortaklıktan çok “bilgilendirme sistemine” dönüştürür.

2. Küçük temasların kaybolması

Sorun çoğu zaman büyük tartışmalarla değil, küçük temasların azalmasıyla başlar. Gün içinde gelen spontane bir mesaj, anlık bir sarılma, kısa bir fiziksel temas ya da flörtöz bir bakış giderek ortadan kalkar.

Bu küçük etkileşimler basit görünse de ilişkideki duygusal kimyayı besleyen temel unsurlardır. Azaldıklarında bağ da doğal olarak zayıflar.

3. Romantizmin sürekli ertelenmesi

“Sonra yaparız” cümlesi bu sürecin en tipik göstergelerinden biridir. Bir akşam yemeği, kısa bir tatil planı ya da birlikte geçirilen özel bir zaman sürekli ertelenir.

Zamanla çiftler, partneri olmadan da kendi ihtiyaçlarını karşılamaya alışır. Bu da birlikte deneyim üretme alışkanlığını ciddi şekilde azaltır.