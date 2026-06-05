Romantik İlişkilerde “Paralel Yaşam Sendromu” Nedir?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uzun süreli ilişkilerde zamanla romantizm yerini rutine bırakabilir, ancak bazı durumlarda bu mesafe daha derin bir kopuşa dönüşebilir. “Paralel yaşam sendromu”, aynı hayatı paylaşan çiftlerin duygusal olarak birbirinden uzaklaşmasını ifade eder. Dışarıdan sorunsuz görünen bu tablo, içeride yavaş yavaş azalan bir bağa işaret eder.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paralel yaşam sendromu, çiftlerin fiziksel olarak aynı hayatı paylaşmalarına rağmen duygusal, zihinsel ve sosyal bağlarının giderek kopmasıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki neler görülür?
Bu Durum Neden Önemli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın