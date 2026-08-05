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8 Soruyla İmza Şarkını Ortaya Çıkarıyoruz!

etiket 8 Soruyla İmza Şarkını Ortaya Çıkarıyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
05.08.2026 - 22:01
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İmza şarkını ortaya çıkarmamıza ne dersin? Bizce seversin! Sadece 8 soru soracağız.

Soruları cevapla ve imza şarkını gör!

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1. Sana havadan 1 milyon TL geldi diyelim. Bu parayla yapacağın ilk iş ne olurdu?

1. Sana havadan 1 milyon TL geldi diyelim. Bu parayla yapacağın ilk iş ne olurdu?

2. Devam edelim! En çok kimin yanında kendin gibi hissediyorsun?

3. Damak tadına en uygun kurabiye hangisi? Tatlı mı yoksa tuzlu mu?

4. En hızlısından bir renk seç!

5. Bunlardan hangisi karakterine uymuyor diye sorsak?

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6. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun?

7. Az kaldı! Sence ruhun hangi hayvanın bedeninde hapsolmuş?

8. Son sorudayız! Daha önce hiç pişman olacağını bile bile yapmaman gereken bir şey yaptın mı?

Özcan Deniz - Sevdanın Rengi!

Nilüfer - İnkar Etme!

Gökhan Türkmen - Dön!

Mazhar Alanson - Hamak!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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