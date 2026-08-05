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Meteoroloji’den İstanbul’a Sıcak Hava Uyarısı: Günün En Sıcak Saatlerine ve Yüzde 86'lık Neme Hazırlıklı Olun

Meteoroloji’den İstanbul’a Sıcak Hava Uyarısı: Günün En Sıcak Saatlerine ve Yüzde 86'lık Neme Hazırlıklı Olun

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 10:13
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İstanbul, yaz mevsiminin en bunaltıcı günlerinden birini yaşıyor. Kente nefes aldıran poyrazın etkisini yitirmesiyle gün içinde hissedilen sıcaklık 40 derece sınırına dayanırken, gece saatlerinde yüzde 86'yı aşacak nem oranı megakentlilere uykusuz bir gece yaşatacak. Giderek artan sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Megakentte günlerdir havayı serinleterek vatandaşlara rahat bir nefes aldıran poyraz, yerini durgun ve kavurucu bir atmosfere bıraktı.

Megakentte günlerdir havayı serinleterek vatandaşlara rahat bir nefes aldıran poyraz, yerini durgun ve kavurucu bir atmosfere bıraktı.

İstanbul genelinde bugün termometreler 32 ile 33 derece arasını gösterse de, havadaki yoğun nem tabakası nedeniyle hissedilen sıcaklık 39 dereceye kadar tırmanacak. Özellikle öğleden sonra 15.00 ile akşam 21.00 saatleri arası, sıcaklığın en bunaltıcı seviyelere ulaştığı ve vatandaşları en çok zorlayacağı zaman dilimi olacak. Cuma gününe kadar kademeli bir şekilde tırmanışını sürdürecek olan bu sıcak hava dalgası, sadece gündüzleri değil geceleri de hayatı durma noktasına getirecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın esintisini tamamen kaybetmesi beklenirken, nem oranının yüzde 86'nın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durum, sıcak havayı vücuda çok daha yapışkan bir hale getirerek İstanbullular için oldukça terletici ve uykusuz geçecek bir gecenin habercisi oluyor.

Türkiye geneline bakıldığında ise büyük bir kesimi güneşli ve açık bir gökyüzü bekliyor. Yurt genelinde az bulutlu bir hava hakim olurken, bazı bölgeler yaz yağmurlarıyla serinleme fırsatı bulacak. Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz'in denizden uzak yüksek kesimleri ve Ardahan çevresinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Rüzgarın ise ülke genelinde ağırlıklı olarak kuzeyden, güney ve doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara Bölgesi'nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden oldukça kuvvetli bir şekilde kendini gösterecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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