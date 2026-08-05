Meteoroloji’den İstanbul’a Sıcak Hava Uyarısı: Günün En Sıcak Saatlerine ve Yüzde 86'lık Neme Hazırlıklı Olun
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul, yaz mevsiminin en bunaltıcı günlerinden birini yaşıyor. Kente nefes aldıran poyrazın etkisini yitirmesiyle gün içinde hissedilen sıcaklık 40 derece sınırına dayanırken, gece saatlerinde yüzde 86'yı aşacak nem oranı megakentlilere uykusuz bir gece yaşatacak. Giderek artan sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Megakentte günlerdir havayı serinleterek vatandaşlara rahat bir nefes aldıran poyraz, yerini durgun ve kavurucu bir atmosfere bıraktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın