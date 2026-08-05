Meteoroloji’den İstanbul’a Sıcak Hava Uyarısı: Günün En Sıcak Saatlerine ve Yüzde 86'lık Neme Hazırlıklı Olun

İstanbul genelinde bugün termometreler 32 ile 33 derece arasını gösterse de, havadaki yoğun nem tabakası nedeniyle hissedilen sıcaklık 39 dereceye kadar tırmanacak. Özellikle öğleden sonra 15.00 ile akşam 21.00 saatleri arası, sıcaklığın en bunaltıcı seviyelere ulaştığı ve vatandaşları en çok zorlayacağı zaman dilimi olacak. Cuma gününe kadar kademeli bir şekilde tırmanışını sürdürecek olan bu sıcak hava dalgası, sadece gündüzleri değil geceleri de hayatı durma noktasına getirecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın esintisini tamamen kaybetmesi beklenirken, nem oranının yüzde 86'nın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durum, sıcak havayı vücuda çok daha yapışkan bir hale getirerek İstanbullular için oldukça terletici ve uykusuz geçecek bir gecenin habercisi oluyor.

Türkiye geneline bakıldığında ise büyük bir kesimi güneşli ve açık bir gökyüzü bekliyor. Yurt genelinde az bulutlu bir hava hakim olurken, bazı bölgeler yaz yağmurlarıyla serinleme fırsatı bulacak. Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz'in denizden uzak yüksek kesimleri ve Ardahan çevresinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Rüzgarın ise ülke genelinde ağırlıklı olarak kuzeyden, güney ve doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara Bölgesi'nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden oldukça kuvvetli bir şekilde kendini gösterecek.