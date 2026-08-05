Bisikleti Olmadığı İçin Ağlayan Arkadaşına Bisiklet Hediye Eden Çocuk İnsanlık Dersi Verdi

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Çocukluk dönemi, dostluğun ve paylaşmanın en hesapsız, en samimi olduğu zamanlardır. Bir çocuğun arkadaşının üzüntüsüne tanık olup ona el uzatması, yetişkin dünyasının karmaşası arasında unutulan değerlerden biri. Elbette burada ebeveynlerin yetiştirme tarzının da önemi büyük.
Kayseri'de bir çocuk, bisikleti olmadığı için ağlayan arkadaşına bisiklet hediye etti. Minik çocuğun bisikletini gördüğü an yaşadığı sevinç izleyenlerin içini ısıttı.
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Çocuklara öğretilmesi gereken temel değer: Empati!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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