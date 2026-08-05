Bisikleti Olmadığı İçin Ağlayan Arkadaşına Bisiklet Hediye Eden Çocuk İnsanlık Dersi Verdi

Çocukluk dönemi, dostluğun ve paylaşmanın en hesapsız, en samimi olduğu zamanlardır. Bir çocuğun arkadaşının üzüntüsüne tanık olup ona el uzatması, yetişkin dünyasının karmaşası arasında unutulan değerlerden biri. Elbette burada ebeveynlerin yetiştirme tarzının da önemi büyük.

Kayseri'de bir çocuk, bisikleti olmadığı için ağlayan arkadaşına bisiklet hediye etti. Minik çocuğun bisikletini gördüğü an yaşadığı sevinç izleyenlerin içini ısıttı.