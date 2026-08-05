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Bisikleti Olmadığı İçin Ağlayan Arkadaşına Bisiklet Hediye Eden Çocuk İnsanlık Dersi Verdi

Bisikleti Olmadığı İçin Ağlayan Arkadaşına Bisiklet Hediye Eden Çocuk İnsanlık Dersi Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 10:30

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Çocukluk dönemi, dostluğun ve paylaşmanın en hesapsız, en samimi olduğu zamanlardır. Bir çocuğun arkadaşının üzüntüsüne tanık olup ona el uzatması, yetişkin dünyasının karmaşası arasında unutulan değerlerden biri. Elbette burada ebeveynlerin yetiştirme tarzının da önemi büyük. 

Kayseri'de bir çocuk, bisikleti olmadığı için ağlayan arkadaşına bisiklet hediye etti. Minik çocuğun bisikletini gördüğü an yaşadığı sevinç izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dbk7oLeOVav/
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Çocuklara öğretilmesi gereken temel değer: Empati!

Çocuklara öğretilmesi gereken temel değer: Empati!

Çocuk psikolojisi uzmanlarına göre, çocuklarda paylaşma davranışı sadece aileden veya eğitimcilerden görülen modellemelerle sınırlı kalmaz, akran ilişkileri sırasında yaşanan anlık duygusal etkileşimlerle de şekillenir. Bir çocuğun, arkadaşının üzüntüsünü fark edip kendi imkanlarıyla onun yüzünü güldürmeye çalışması, duygusal zekanın ve sosyal uyumun en somut göstergelerinden biridir. Camide gerçekleşen bu sürprizde, gözleri kapatılarak süslenmiş bisikletin önüne getirilen minik çocuğun yaşadığı şaşkınlık ve ardından arkadaşına sarılarak gösterdiği minnet, dostluğun maddi değerlerden ne kadar bağımsız olduğunu kanıtlar nitelikte. Sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu samimi anlar, izleyenlere paylaşmanın ve empati kurmanın gücünü bir kez daha gösterdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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