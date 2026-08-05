Trump Kalıcı Yaz Saati Hakkında Açıklama Yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi’nin onayladığı Sunshine Protection Act (Güneş Işığı Koruma Yasası) tasarısının Senato tarafından en kısa sürede kabul edilmesini istedi. Trump, yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin “aptalca, zahmetli ve bazı durumlarda çok maliyetli” olduğunu belirterek, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesini savundu.
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Trump'ın Truth'tan yaptığı açıklama şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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