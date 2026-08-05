Trump Kalıcı Yaz Saati Hakkında Açıklama Yaptı

Uzun yıllardır Amerikalıların büyük çoğunluğu yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesini istiyordu, ancak şimdiye kadar hiçbir yönetim bunu başaramamıştı. Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı onayladığını ve nihai onay için Senato'ya gönderildiğini duyurmaktan gurur duyuyorum.

İnsanlar yılda iki kez saatlerini değiştirmekten bıkmış durumda. Bu aptalca, zahmetli ve bazı durumlarda çok maliyetli.

Gözetleme kuleleri olan şehirler ve eyaletler için, ulaşılması zor yerlerde milyonlarca dolara mal oluyor. Son zamanlarda, yarattığı kaygı nedeniyle sağlığınız için de kötü olduğu öne sürüldü.

Önde gelen tıp, suç ve ekonomi araştırmaları, iki yılda bir yapılan saat değişikliğinin kaldırılmasının, akşamları bize fazladan bir saat doğal güneş ışığı sağlayarak, soygun ve cinayet oranlarını düşürmeye, trafik kazalarını (özellikle yayaları içeren kazaları!) azaltmaya, kalp sorunları, felç ve mevsimsel depresyon riskini düşürmeye, çocukların okuldan eve yürüyerek dönmelerini daha güvenli hale getirmeye, aileyle geçirilen zamanı artırmaya, okul dışı etkinlikleri güçlü bir şekilde desteklemeye, spor, fitness, turizm, perakende ve restoran sektörlerini canlandırmaya (ve daha fazlasına!) ve enerji faturalarından tasarruf etmeye yardımcı olacağını göstermiştir, çünkü herkes EKSTRA BİR SAAT GÜN IŞIĞINDAN faydalanacaktır.

Başka bir deyişle, mevcut durumu koruyun ve bir daha asla değiştirmeyin. Bu, Cumhuriyetçilerin, Demokratların ve bağımsızların arkasında birleşebileceği bir konudur. Cumhuriyetçi senatörlerden engellemelerini kaldırmalarını ve Cumhuriyetçi taraftaki acil durum hattının temizlenmesine izin vermelerini rica ediyorum.

GÜNEŞ IŞIĞI KORUMA YASASINI EN KISA SÜREDE GEÇİRELİM. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!