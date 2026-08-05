Yavru Kedi Arada Kaynadı: Bir Köpek Annesinin Sütünü Emen Kediyi Kuyruğundan Yakaladı

Hayvanlar aleminde tür sınırlarını aşan annelik içgüdülerine, şefkatin biyolojik kuralları nasıl baştan yazdığına ve farklı türler arasında filizlenen beklenmedik dostluklara sıkça şahit oluyoruz. Birbirine tamamen yabancı, hatta doğada av-avcı ilişkisi kurması beklenen canlıların bir arada huzurla yaşaması insanı her seferinde şaşırtmayı başarıyor. Ancak iş, anne sütünü paylaşmaya geldiğinde bu masum dostluk tablosu yerini tatlı bir rekabete bırakabiliyor.

Fırsatları değerlendirmedeki ustalıklarıyla bilinen sarman kedilerden biri, anne köpeğin sütünü içmeye başladı. Durumu fark eden yavru köpek sütünü paylaşmak istemeyince, sarmanı uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Olaya sonradan dahil olan yavru kedi ise neye uğradığını şaşırdı. Olay ise bir insanın müdahalesi ile çözüldü.