article/comments
article/share
Haberler
Video
Yavru Kedi Arada Kaynadı: Bir Köpek Annesinin Sütünü Emen Kediyi Kuyruğundan Yakaladı

Yavru Kedi Arada Kaynadı: Bir Köpek Annesinin Sütünü Emen Kediyi Kuyruğundan Yakaladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 11:18

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hayvanlar aleminde tür sınırlarını aşan annelik içgüdülerine, şefkatin biyolojik kuralları nasıl baştan yazdığına ve farklı türler arasında filizlenen beklenmedik dostluklara sıkça şahit oluyoruz. Birbirine tamamen yabancı, hatta doğada av-avcı ilişkisi kurması beklenen canlıların bir arada huzurla yaşaması insanı her seferinde şaşırtmayı başarıyor. Ancak iş, anne sütünü paylaşmaya geldiğinde bu masum dostluk tablosu yerini tatlı bir rekabete bırakabiliyor. 

Fırsatları değerlendirmedeki ustalıklarıyla bilinen sarman kedilerden biri, anne köpeğin sütünü içmeye başladı. Durumu fark eden yavru köpek sütünü paylaşmak istemeyince, sarmanı uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Olaya sonradan dahil olan yavru kedi ise neye uğradığını şaşırdı. Olay ise bir insanın müdahalesi ile çözüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çizgi film sahnesi gibi! Peki hayvanların, başka bir hayvanın sütünü içmesi zararlı mı?

Çizgi film sahnesi gibi! Peki hayvanların, başka bir hayvanın sütünü içmesi zararlı mı?

Hayvanlar başka türlerin sütünü emebilir veya içebilir. Bu durum doğada veya evcil ortamda sıklıkla görülür. Doğada veya insan gözetiminde, yeni doğum yapmış ve hormon seviyeleri yüksek anne hayvanlar, annesiz kalmış farklı türden yavruları emzirmeyi kabul edebilir. Videodaki gibi bir köpeğin bir kediyi emzirmesi oldukça yaygın bir koruyucu ebeveynlik örneğidir. Ancak her hayvan türünün süt bileşimi kendi yavrusunun hızlı büyüme ve gelişme ihtiyaçlarına göre özelleşmiştir. Örneğin kedi sütü protein ve yağ açısından çok zenginken, köpek sütü yüksek protein ve orta seviye yağ içerir; inek, koyun veya keçi sütü ise kedi ve köpek sütüne kıyasla daha az protein ve yağ ile farklı oranlarda laktoz barındırır. Yavru bir hayvan için başka bir türün sütünü içmek hiç beslenememekten çok daha iyidir ve hayatta kalmasını sağlayan geçici bir çözümdür. Yine de farklı türlerin sütündeki laktoz ve yağ oranları uyuşmadığında ishal, gaz veya yetersiz beslenme gibi sindirim sorunları yaşanabilir. Bu yüzden veteriner klinikleri ve hayvanseverler yavru beslerken o türe özel hazırlanmış süt tozlarını tercih ederler. Özetle, hayvanlar başka türlerin sütünü emip içebilirler ancak uzun vadeli ideal beslenme için kendi türlerine özel süt bileşimine ihtiyaç duyarlar.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın