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Köpeği İçin Günlük Öğün Hazırlayan Kadın Yaptığı 1 Aylık Mama Stoğunu Paylaştı

Köpeği İçin Günlük Öğün Hazırlayan Kadın Yaptığı 1 Aylık Mama Stoğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 23:49

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Evcil hayvan sahiplenmek sadece bir dost kazanmak değil, aynı zamanda onun tüm yaşam kalitesinden ve sağlığından doğrudan sorumlu olmak anlamına geliyor. Son yıllarda evcil hayvan beslenmesinde ticari kuru mamaların ötesine geçen, biyolojik olarak uygun beslenme modelleri giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle kedi ve köpeklerin atalarından kalma beslenme alışkanlıklarına dayanan çiğ beslenme yöntemleri, doğru planlandığında dostlarımızın tüylerinden sindirim sistemine kadar pek çok alanda olumlu değişimler sunabiliyor. Ancak bu süreç, rastgele bir hazırlık yerine oldukça titiz bir denge ve porsiyon kontrolü gerektiriyor.

Evcil hayvanı için 1 aylık özel çiğ mama porsiyonlama sürecini kaydeden bir sosyal medya kullanıcısının videosu büyük ilgi gördü. İçerik üreticisinin köpeğinin günlük ihtiyaçlarına göre hazırladığı öğün kutularına 'Bizden daha sağlıklı besleniyor' yorumları yapıldı. 

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Peki bu beslenme yöntemi tam olarak ne ve nasıl uygulanıyor?

Peki bu beslenme yöntemi tam olarak ne ve nasıl uygulanıyor?

Görüntülerde yer alan bu beslenme tarzı, literatürde BARF (Biologically Appropriate Raw Food / Biyolojik Olarak Uygun Çiğ Gıda) veya çiğ beslenme modeli olarak adlandırılıyor. Bu yöntemin temel amacı, evcil hayvanların doğada avlanarak elde edebilecekleri besin değerlerini ev ortamında taze ve işlenmemiş gıdalarla taklit etmektir. Hazırlanan öğün kaplarına bakıldığında; çiğ et dokuları, kemikli et parçaları, sakatatlar, sebze püreleri ve deniz ürünleri gibi oldukça zengin bir çeşitlilik göze çarpıyor.

Çiğ beslenme modelinde porsiyonlama yapılırken rastgele hareket edilmez. Genellikle bir köpeğin günlük öğünü %70-80 oranında kas eti, %10 oranında yenilebilir kemik, %10 oranında sakatat ve isteğe bağlı olarak sindirimi destekleyici sebze, meyve ve sağlıklı yağ takviyelerinden oluşur. Videodaki gibi karides, somon veya karaciğer gibi besinler, omega-3 asitleri, B12 vitamini ve mineraller açısından öğünü zenginleştiren kritik tamamlayıcılardır. Ancak her köpeğin ırkı, kilosu, yaş seviyesi ve hareketlilik oranı farklı olduğu için bu tür porsiyonların bir veteriner hekim veya beslenme uzmanı kontrolünde oluşturulması şarttır. 

Sosyal medyada lüks bir hazırlık gibi görünse de bu tür porsiyonlamalar dostlarımızın sağlığı için yüksek sorumluluk gerektiren bilimsel bir süreçtir. Merak ettiğiniz tüm detaylar ve evcil hayvanınızın çiğ beslenmeye uygun olup olmadığı konusunda mutlaka uzman bir veteriner hekime danışmanız tavsiye edilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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