Köpeği İçin Günlük Öğün Hazırlayan Kadın Yaptığı 1 Aylık Mama Stoğunu Paylaştı

Görüntülerde yer alan bu beslenme tarzı, literatürde BARF (Biologically Appropriate Raw Food / Biyolojik Olarak Uygun Çiğ Gıda) veya çiğ beslenme modeli olarak adlandırılıyor. Bu yöntemin temel amacı, evcil hayvanların doğada avlanarak elde edebilecekleri besin değerlerini ev ortamında taze ve işlenmemiş gıdalarla taklit etmektir. Hazırlanan öğün kaplarına bakıldığında; çiğ et dokuları, kemikli et parçaları, sakatatlar, sebze püreleri ve deniz ürünleri gibi oldukça zengin bir çeşitlilik göze çarpıyor.

Çiğ beslenme modelinde porsiyonlama yapılırken rastgele hareket edilmez. Genellikle bir köpeğin günlük öğünü %70-80 oranında kas eti, %10 oranında yenilebilir kemik, %10 oranında sakatat ve isteğe bağlı olarak sindirimi destekleyici sebze, meyve ve sağlıklı yağ takviyelerinden oluşur. Videodaki gibi karides, somon veya karaciğer gibi besinler, omega-3 asitleri, B12 vitamini ve mineraller açısından öğünü zenginleştiren kritik tamamlayıcılardır. Ancak her köpeğin ırkı, kilosu, yaş seviyesi ve hareketlilik oranı farklı olduğu için bu tür porsiyonların bir veteriner hekim veya beslenme uzmanı kontrolünde oluşturulması şarttır.

Sosyal medyada lüks bir hazırlık gibi görünse de bu tür porsiyonlamalar dostlarımızın sağlığı için yüksek sorumluluk gerektiren bilimsel bir süreçtir. Merak ettiğiniz tüm detaylar ve evcil hayvanınızın çiğ beslenmeye uygun olup olmadığı konusunda mutlaka uzman bir veteriner hekime danışmanız tavsiye edilir.