Tercihiniz Hangisi? Bir Kadın Eşinin Köyü ile Kendi Köyünü Karşılaştırdı

Evlilikte 'benim memleketim, senin memleketin' tatlı rekabeti hiçbir zaman bitmez. Her iki taraf da kendi büyüdüğü veya bağ kurduğu toprakların en güzel, en huzurlu yer olduğunu savunur. Elbette her köşesi bambaşka bir cennet olan ülkemizde, ortaya ciddi farklar çıkabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, bu klasik memleket çekişmesini bambaşka bir boyuta taşıdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı eşinin köyü ve kendi köyünü karşılaştırdı. Kendisinin deniz kenarındaki köyü ile eşinin yeşillikler içindeki köyünün karşılaştırılması, izleyenleri ikiye böldü.

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