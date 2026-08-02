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Tercihiniz Hangisi? Bir Kadın Eşinin Köyü ile Kendi Köyünü Karşılaştırdı

Tercihiniz Hangisi? Bir Kadın Eşinin Köyü ile Kendi Köyünü Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 10:22

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Evlilikte 'benim memleketim, senin memleketin' tatlı rekabeti hiçbir zaman bitmez. Her iki taraf da kendi büyüdüğü veya bağ kurduğu toprakların en güzel, en huzurlu yer olduğunu savunur. Elbette her köşesi bambaşka bir cennet olan ülkemizde, ortaya ciddi farklar çıkabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, bu klasik memleket çekişmesini bambaşka bir boyuta taşıdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı eşinin köyü ve kendi köyünü karşılaştırdı. Kendisinin deniz kenarındaki köyü ile eşinin yeşillikler içindeki köyünün karşılaştırılması, izleyenleri ikiye böldü.

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Yazcılar ve kışçıların tartışmasına dönüştü.

Yazcılar ve kışçıların tartışmasına dönüştü.

Deniz kenarındaki köy elbette manzarasıyla cennetten bir köşe gibi görünüyor. Öte yandan yeşillikler içindeki diğer köy ise bakarken bile insanın derin nefes almasını sağlıyor. Kimileri deniz kenarındaki köyün yazın çok nemli olacağını, öteki köyde serin serin yaşamanın daha mantıklı olduğunu savunurken, kimileri ise her sene bedava tatil imkanı sebebiyle tercihini denizden yana kullandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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