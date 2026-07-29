Tehlikeli Atlayış Acı Bitti: Kayalıklara Çarpan Gencin Kalçası Kırıldı!

Adrenalin tutkusu, özellikle gençler arasında sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşıyor. Yüksek kayalıklardan denize atlamak, apartmanlar arasında atlayış gerçekleştirmek, gökdelenlerin tepesinden sarkmak heyecan verici ve sonuna kadar özgür hissettiren aktiviteler. Ancak suyun derinliğini doğru hesaplayamamak veya rüzgar ile dalga faktörünü göz ardı etmek telafisi imkansız sonuçlar doğurabiliyor.

Yüksek kayalıkların kenarından suya atlayan genç, mesafe ve açı hatası yapınca ne yazık ki doğrudan su yerine alt kısımdaki sert kaya bloğuna çarptı. O tehlikeli atlayış sonucu kalçasında kırık oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ve çığlıkları üzerine olay yerine hızla ilk yardım ekipleri sevk edildi.