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Tehlikeli Atlayış Acı Bitti: Kayalıklara Çarpan Gencin Kalçası Kırıldı!

Tehlikeli Atlayış Acı Bitti: Kayalıklara Çarpan Gencin Kalçası Kırıldı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 15:33

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Adrenalin tutkusu, özellikle gençler arasında sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşıyor. Yüksek kayalıklardan denize atlamak, apartmanlar arasında atlayış gerçekleştirmek, gökdelenlerin tepesinden sarkmak heyecan verici ve sonuna kadar özgür hissettiren aktiviteler. Ancak suyun derinliğini doğru hesaplayamamak veya rüzgar ile dalga faktörünü göz ardı etmek telafisi imkansız sonuçlar doğurabiliyor. 

Yüksek kayalıkların kenarından suya atlayan genç, mesafe ve açı hatası yapınca ne yazık ki doğrudan su yerine alt kısımdaki sert kaya bloğuna çarptı. O tehlikeli atlayış sonucu kalçasında kırık oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ve çığlıkları üzerine olay yerine hızla ilk yardım ekipleri sevk edildi.

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Yüksekten atlamak pek çok tehlike barındırıyor.

Yüksekten atlamak pek çok tehlike barındırıyor.

Falezlerden ve yüksek kayalıklardan denize atlamak, tıp literatüründe ve arama-kurtarma alanında en yüksek risk grubunda değerlendirilen eylemlerin başında geliyor. Suyun yüzey gerilimi yüksekten düşüldüğünde beton etkisi yapabilirken, zemin kontrolünün yapılmadığı sığ veya kayalık alanlarda kazalar kaçınılmaz hale geliyor. Kazazede gencin yaşadığı gibi sert bir yüzeye çarpmak, kırıklara ve iç organ yaralanmalarına yol açabiliyor. Kalça kemiği kırıkları, ana damarlara yakınlığı nedeniyle ciddi iç kanama riski taşıyor ve kazazedeye profesyonel olmayan kişilerce rastgele müdahale edilmesi felç riskini dahi beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden, özellikle bu sıcak yaz günlerinde bu tarz eylemlerde bulunmadan önce birkaç kez düşünmek gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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