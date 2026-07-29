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Temmuz 2026 Güncel Emekli Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Temmuz 2026 Güncel Emekli Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Emekli Maaşı Promosyon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 15:38
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Temmuz 2026 emekli zammının belli olmasıyla birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, ''En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Peki HalkBank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası gibi bankaların emekli promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

İşte, banka banka emekli maaşı promosyon kampanyaları:

Uyarı: Bankaların resmi sitelerinden derlenen ve 3 yıllık taahhütle ödenen promosyon bilgileri dönemsel olarak değişebilir. Bu yüzden işlem yapmadan önce en güncel kampanya şartlarını ve ek ödül detaylarını doğrudan bankanızdan teyit etmeniz gerekmektedir! 

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2026 Akbank Emekli Promosyonu

2026 Akbank Emekli Promosyonu

Akbank’ın 2026 emekli promosyon kampanyasında toplam ödeme tutarı 15.000 TL’ye kadar çıkıyor.

  • Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olan vatandaşlara 5.000 TL SGK promosyonu ve 1.250 TL ek promosyon olmak üzere toplam 6.250 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasında olan vatandaşlara 8.000 TL SGK promosyonu ve 2.000 TL ek promosyon ile toplam 10.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasında olan vatandaşlara 10.000 TL SGK promosyonu ve 2.500 TL ek promosyon olmak üzere toplam 12.500 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri olan vatandaşlara ise 12.000 TL SGK promosyonu ve 3.000 TL ek promosyon ile toplam 15.000 TL ödeme yapılıyor. 

Akbank’ın açıklamasına göre, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emekliler promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

2026 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

2026 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye İş Bankası’na taşıyan emeklilere maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri yapılıyor.

  • Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara toplam 6.250 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasında olanlara toplam 10.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasında olanlara toplam 12.500 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise toplam 15.000 TL emekli maaşı promosyonu ödeniyor.

İş Bankası’nda ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon avantajı 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklilerine 2 fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartı başvurusu yapan emekli maaş müşterilerine ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.

2026 QNB Finansbank Emekli Promosyonu

2026 QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 8.500 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasında olanlara 13.500 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasında olanlara 16.500 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 20.000 TL emekli maaşı promosyonu ödeniyor.

QNB Finansbank’ta ek kampanyalarla birlikte toplam emeklilik ödülü 31.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Emekli maaşını QNB’ye taşıyan müşterilere nakit promosyonun yanı sıra; otomatik fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi ek koşullarla ilave ödül fırsatları sunuluyor.

2026 Garanti BBVA Emekli Promosyonu

2026 Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor. Garanti BBVA’da emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, ek kampanyalarla birlikte toplam kazanım artırılıyor.

  • Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalara 6.000 TL’ye varan bonus,

  • Avans Hesap kullanımına 2.000 TL,

  • Yeni sigorta poliçesine ise 2.000 TL bonus fırsatı bulunuyor.

  • Garanti BBVA’nın açıklamasına göre, emekli maaşını bankaya taşıyan veya maaşını Garanti BBVA’dan almaya devam eden müşteriler, kampanya koşullarını sağlamaları halinde toplam 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabiliyor.

2026 Halkbank Emekli Promosyonu

2026 Halkbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Halkbank’a taşıyan SGK emeklilerine maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapılıyor.

  • Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 12.000 TL emekli maaşı promosyonu veriliyor.

Halkbank’ın açıklamasına göre, SGK emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü vermeleri halinde promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

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2026 VakıfBank Emekli Promosyonu

2026 VakıfBank Emekli Promosyonu

VakıfBank’ta emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde:

  • Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 12.000 TL emekli maaşı promosyonu ödeniyor.

VakıfBank, nakit promosyonun yanı sıra VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde 9 ay boyunca toplam 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunuyor. Böylece toplam avantaj tutarı 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

2026 DenizBank Emekli Promosyonu

2026 DenizBank Emekli Promosyonu

DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için maaş aralıklarına göre değişen standart ve ek nakit promosyon fırsatları sunuyor.

  • Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara toplam 5.000 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasında olanlara toplam 8.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasında olanlara toplam 10.000 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise toplam 12.000 TL emekli maaşı promosyonu ödeniyor.

DenizBank’ta ek kampanyalarla birlikte ulaşılabilecek toplam promosyon avantajı, maaş tutarına göre farklılık göstererek 20.000 TL ile 30.000 TL arasında değişiyor. 

Emekli maaşını DenizBank’tan alan tüm emeklilere Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açılışında sabit 2.000 TL ve bireysel kredi kartının aktif kullanımında sabit 8.000 TL ek ödül sunuluyor. 2 adet otomatik fatura talimatı için verilen ek ödül tutarı ise herkese aynı uygulanmıyor; maaş dilimlerine göre (en düşükten en yükseğe) sırasıyla 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL olarak farklılık gösteriyor.

2026 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

2026 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için maaş aralıklarına göre değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor. 

  • Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara standart 5.000 TL, 

  • 10.000-14.999 TL arasında olanlara standart 8.000 TL, 

  • 15.000-19.999 TL arasında olanlara standart 10.000 TL, 

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise standart 12.000 TL emekli maaşı promosyonu ödeniyor.

2026 Yapı Kredi Emekli Promosyonu

2026 Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Yapı Kredi'de maaş aralıklarına göre nakit promosyonlar şu şekildedir:

  • Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara standart 6.250 TL, 

  • 10.000-14.999 TL arasında olanlara standart 10.000 TL, 

  • 15.000-19.999 TL arasında olanlara standart 12.500 TL, 

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise standart 15.000 TL emekli maaşı promosyonu ödeniyor.

Yapı Kredi’de ek kampanyalarla birlikte ulaşılabilecek toplam promosyon avantajı, maaş tutarına göre farklılık göstererek 15.250 TL ile 30.000 TL arasında değişiyor. Emekli maaşını Yapı Kredi’den alan tüm emeklilere, maaş bareminden bağımsız olarak:

  • Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması (dijital aktiflik) durumunda sabit 2.000 TL,

  • Yapı Kredi Mobil üzerinden ilk kez müşteri olunması halinde (ilgili kampanya koduyla) kredi kartına sabit 3.000 TL ek ödül sunuluyor.

Fatura ve kredi kartı harcama sözü için verilen ek ödül tutarları ise herkese aynı uygulanmıyor:

  • 2 yeni otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda sırasıyla 2.000 TL, 3.000 TL, 4.000 TL ve 5.000 TL,

  • Kredi kartı ile toplam 1.000 TL harcama yapılması durumunda sırasıyla 2.000 TL, 3.000 TL, 4.000 TL ve 5.000 TL ek nakit ödül fırsatı sunuluyor.

2026 ING Bank Emekli Promosyonu

2026 ING Bank Emekli Promosyonu

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için maaş aralıklarına göre şu standart nakit promosyonları sunuyor:

  • 0-9.999 TL arasına standart 6.250 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasına standart 10.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasına standart 12.500 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri olanlara standart 15.000 TL.

Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon 23.250 TL ile 32.000 TL arasına çıkabiliyor. Maaş bareminden bağımsız olarak herkese aynı sunulan ek ödüller şunlar:

  • 4.000 TL: 4 adet otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda (fatura başına 1.000 TL).

  • 3.500 TL: Turuncu Hesap'ta 100.000 TL bakiye bulundurulması durumunda.

  • 3.500 TL: 75.000 TL ve üzeri İhtiyaç Kredisi kullanımında.

  • 4.000 TL: Banka kartı harcamalarında (5.000 TL'ye 500 TL iade ile) toplanabilecek maksimum tutar.

  • 2.000 TL: ING Mobil'den yeni müşteri olanlara özel.

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2026 Türkiye Finans Emekli Promosyonu

2026 Türkiye Finans Emekli Promosyonu

Türkiye Finans'ın maaş aralıklarına göre sunduğu standart nakit promosyonlar:

  • 0-9.999 TL arasına standart 5.000 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasına standart 8.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasına standart 10.000 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri olanlara standart 12.000 TL.

Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon 18.000 TL ile 32.000 TL arasına çıkabiliyor.

Maaş bareminden bağımsız, herkese aynı sunulan ek ödüller:

  • 1.000 TL: Kredi kartı ile tek seferde 5.000 TL harcama yapıldığında.

  • 5.000 TL'ye kadar: Davet edilen her bir emekli yakını için 500 TL ödül.

Maaş dilimlerine göre (en düşükten en yükseğe) değişen ek ödüller:

  • Fatura Talimatı: 2 adet otomatik fatura talimatı için sırasıyla 5.000 TL, 7.000 TL, 8.000 TL ve 10.500 TL.

  • Yedek Hesap: Yedek Hesap başvurusu onaylananlara sırasıyla 2.000 TL, 2.500 TL, 3.000 TL ve 3.500 TL.

2026 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu

2026 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu

Kuveyt Türk'ün maaş aralıklarına göre sunduğu standart nakit promosyonlar:

  • 0-9.999 TL arasına standart 5.000 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasına standart 8.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasına standart 10.000 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri olanlara standart 12.000 TL.

Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon 7.000 TL ile 14.000 TL arasına çıkabiliyor. Maaş bareminden bağımsız olarak herkese aynı sunulan ek ödüller (Altın Puan olarak):

  • 1.000 TL: Kredi kartı ile ilk ve tek seferde yapılan 1.000 TL ve üzeri harcamaya.

  • 1.000 TL'ye kadar: Yeni verilen her fatura talimatı için 200 TL (en fazla 5 fatura için).

2026 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu

2026 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu

Albaraka Türk'ün maaş aralıklarına göre sunduğu standart nakit promosyonlar:

  • 0-9.999 TL arasına standart 8.300 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasına standart 13.300 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasına standart 16.600 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri olanlara standart 20.000 TL.

Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon 18.300 TL ile 30.000 TL arasına çıkabiliyor. Maaş bareminden bağımsız olarak herkese aynı sunulan ek ödüller:

  • 1.400 TL: 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda.

  • 8.600 TL'ye kadar: Referans olunan her bir yeni emekli maaş müşterisi için kişi başı 1.075 TL.

2026 Şekerbank Emekli Promosyonu

2026 Şekerbank Emekli Promosyonu

İlettiğiniz bilgilere göre, daha önceki formata uygun olarak hazırladığım Şekerbank'ın güncel promosyon detayları şu şekildedir:

7. Şekerbank

Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için maaş aralıklarına göre şu standart nakit promosyonları sunuyor:

  • 0-9.999 TL arasına standart 5.000 TL,

  • 10.000-14.999 TL arasına standart 8.000 TL,

  • 15.000-19.999 TL arasına standart 10.000 TL,

  • 20.000 TL ve üzeri olanlara standart 12.000 TL.

Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon 23.000 TL ile 35.000 TL arasına çıkabiliyor.

Maaş bareminden bağımsız, herkese aynı sunulan ek ödüller:

  • 5.000 TL: En az 2 adet otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda.

  • 5.000 TL: Kredi kartı (veya başvuru reddedilirse banka maaş kartı) ile 60 gün içerisinde toplamda 5.000 TL harcama yapılması durumunda.

  • 4.000 TL: Kampanya başlangıç tarihi sonrası yeni sigorta poliçesi oluşturulması durumunda.

  • (Ayrıca tabloda belirtilen ancak metinde detayı yer almayan sabit 3.000 TL'lik bir ek ödül kalemi daha bulunuyor.)

Maaş dilimlerine göre (en düşükten en yükseğe) değişen ek ödüller:

  • KMH (Kredili Mevduat Hesabı): Başvuru yapılıp onaylanması durumunda maaş dilimlerine göre sırasıyla 1.000 TL, 1.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL ek nakit ödül fırsatı sunuluyor.
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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