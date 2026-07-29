Temmuz 2026 Güncel Emekli Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
Temmuz 2026 emekli zammının belli olmasıyla birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, ''En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?' sorusunun yanıtını araştırıyor.
Peki HalkBank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası gibi bankaların emekli promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
İşte, banka banka emekli maaşı promosyon kampanyaları:
Uyarı: Bankaların resmi sitelerinden derlenen ve 3 yıllık taahhütle ödenen promosyon bilgileri dönemsel olarak değişebilir. Bu yüzden işlem yapmadan önce en güncel kampanya şartlarını ve ek ödül detaylarını doğrudan bankanızdan teyit etmeniz gerekmektedir!
2026 Akbank Emekli Promosyonu
2026 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
2026 QNB Finansbank Emekli Promosyonu
2026 Garanti BBVA Emekli Promosyonu
2026 Halkbank Emekli Promosyonu
2026 VakıfBank Emekli Promosyonu
2026 DenizBank Emekli Promosyonu
2026 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
2026 Yapı Kredi Emekli Promosyonu
2026 ING Bank Emekli Promosyonu
2026 Türkiye Finans Emekli Promosyonu
2026 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu
2026 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu
2026 Şekerbank Emekli Promosyonu
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