Bu Davranışlara Sahipsen Sen Uzaylısın!
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Hiç etrafındaki insanlara bakıp 'Ben neden böyle değilim?' diye düşündün mü? Herkes aynı şeyleri konuşurken sen bambaşka şeyleri düşünüyor, insanların normal kabul ettiği bazı davranışları anlamsız buluyor veya çoğunluğun peşinden gitmek yerine kendi dünyanda yaşamayı tercih ediyor olabilirsin. Belki de sorun sende değildir...
Belki gerçekten bu gezegene ait değilsindir!
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Bu Davranışlara Sahipsen Sen Uzaylısın!
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