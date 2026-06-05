Beşiktaş'ın En İyi Kadın Kuaförleri
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İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta tarzınızı yenilemek, saçlarınıza hak ettiği profesyonel dokunuşu kazandırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. 2026 yılının en güncel Google Haritalar verileri, kullanıcı yorumları ve müşteri memnuniyeti oranları baz alındığında, Beşiktaş'ın en iyi kadın kuaförleri; Art Of Hair, Sabit Akkaya, Maag Saç & Sanat, Beyaz Köşk, Bi'kuaför, No:46 Hair Design Studio, Bej Hair Studio ve The Brush Art Hair Studio salonlarıdır. Bu prestijli salonlar; özellikle ombre, balyaj, profesyonel saç kesimi ve saç botoksu gibi teknik işlemlerde semtin en yüksek puan alan, trend belirleyici adresleri olarak öne çıkmaktadır.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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