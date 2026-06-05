Beşiktaş'ın En İyi Kadın Kuaförleri

İhtiyacınız olan nokta atışı bakım veya değişim ise, Beşiktaş'taki salonların uzmanlık alanlarına göre dağılımı şu şekildedir:

Saç Boyası, Röfle ve Balyaj: En İyi Renk Uzmanları

Saçın doğal yapısını koruyarak, yanma veya yıpranma riski olmadan platin sarılarına, soft balyajlara ulaşmak bir mühendislik işidir. Beşiktaş'ta Art Of Hair, Maag Saç & Sanat, The Brush Art Hair Studio ve Sabit Akkaya dünya markası profesyonel açıcılar ve renk pigmentleri kullanarak saç mimarisini bozmadan mükemmel ton geçişleri sağlıyor. 2026'nın yükselen trendi 'Airtouch' balyaj tekniğini de semtte en iyi uygulayan ekipler buralarda bulunuyor.

Keratin, Botoks ve Saç Bakım Tedavisi Yapan Salonlar

Mat, nemsiz ve işlem görmekten yorulmuş saçlar için Beşiktaş kuaförleri adeta birer saç hastanesi gibi çalışıyor. Sabit Akkaya, Bej Hair Studio ve Bi'kuaför, 2026 yılında tamamen organik içerikli keratin bakımları, havyar bakımları ve saç botoksu uygulamaları ile saç tellerini içeriden dışarıya doğru onarıyor. Kabaran, şekil almayan saçlar için kalıcı fön çözümleri de bu salonların uzmanlık alanında.