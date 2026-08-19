Acun Ilıcalı Mahkeme Kararıyla Locasını Geri Aldı
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Aziz Yıldırım’ın sezon başında elinden aldığı locası için dava açan Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını geri aldı. Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı’ya iadesine ve 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya devrinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi. Böylece Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını kullanma hakkını yeniden kazanmış oldu.
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Yeniden başkanlık görevine gelen Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etmişti.
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Mahkeme kararı açıkladı
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