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Acun Ilıcalı Mahkeme Kararıyla Locasını Geri Aldı

Acun Ilıcalı Mahkeme Kararıyla Locasını Geri Aldı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 15:45
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Aziz Yıldırım’ın sezon başında elinden aldığı locası için dava açan Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını geri aldı. Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı’ya iadesine ve 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya devrinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi. Böylece Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını kullanma hakkını yeniden kazanmış oldu.

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Yeniden başkanlık görevine gelen Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etmişti.

Yeniden başkanlık görevine gelen Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etmişti.

Fenerbahçe yönetimi, ücretini önceden peşin ödediği Acun Ilıcalı'nın stadyumdaki locasını iptal ederek başkanlık locası yapma kararı aldı. Ilıcalı ise  yasal haklarını arayacağını duyurmuştu. Acun Ilıcalı, Chobani Stadı’nda ücretini ödediği locasının hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın iptal edildiğini belirterek, “Yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme kararı açıkladı

Mahkeme kararı açıkladı

Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı’ya iadesine ve 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya devrinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi. Kararla birlikte aynı zamanda Hull City'nin sahibi olan Ilıcalı locasına kavuşmuş oldu.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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