Aziz Yıldırım’ın sezon başında elinden aldığı locası için dava açan Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını geri aldı. Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı’ya iadesine ve 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya devrinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi. Böylece Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını kullanma hakkını yeniden kazanmış oldu.