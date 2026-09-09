article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray’dan Devler Ligi’ne Puansız Başlangıç: Sporting 3-1 Galatasaray

Galatasaray’dan Devler Ligi’ne Puansız Başlangıç: Sporting 3-1 Galatasaray

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 23:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Portekiz ekibi Sporting’e 3-1’lik skorla mağlup olarak lig aşamasına puansız başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne yenilgi ile başladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne yenilgi ile başladı.

Estádio José Alvalade Stadı’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Sporting’e 3-1 yenilgi. Ev sahibi takımın gollerini 27. Dakikada Catamo, 57. Dakikada Luis Suarez ve 63. Dakikada Zalazar atarken temsilcimizin tek golü 5. Dakikada Inacio’nun kendi kalesine attığı golle geldi. 

Sarı kırmızılı takım bu skorla Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına puansız başlamış oldu. 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci karşılaşmasında 13 Ekim’de İstanbul’da Barcelona ile karşılaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın