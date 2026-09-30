İdrarın Rengi Sağlığınız Hakkında Ne Söylüyor? Amberden Yeşile, Hangi Tonda Doktora Gitmek Gerekiyor?
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İdrarınızın rengi, vücudunuzdaki su dengesinden karaciğer sağlığına kadar pek çok şey hakkında ipucu veriyor. Soluk sarıdan koyu amber tonuna uzanan bant normal sayılırken yeşil, kahverengi ya da bulanık görünüm başka bir hikâye anlatabiliyor.
Healthline ve İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) rehberlerine göre rengi belirleyen şey, herkesin idrarında bulunan ürokrom pigmenti ve vücuttaki su miktarı. Peki hangi ton ne anlama geliyor?
[Kaynak: Healthline, NHS]
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Soluk sarıdan koyu amber tonuna kadar uzanan bant normal kabul ediliyor, ama yeşil ve mavi tonlar dikkat istiyor.
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Tam tersi uçta ise aşırı su tüketimi var: idrar tamamen berrak çıkıyorsa da bir şeyler ters olabilir.
Kırmızı ya da pembe idrar gördüğünüzde akla ilk gelen kan olsa da suçlu bazen tabağınızdaki pancar çıkıyor.
İdrarda kan gördüğünüzde beklemeyin; kahverengi ve bulanık idrar da aynı dikkati hak ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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