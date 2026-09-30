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İdrarın Rengi Sağlığınız Hakkında Ne Söylüyor? Amberden Yeşile, Hangi Tonda Doktora Gitmek Gerekiyor?

İdrarın Rengi Sağlığınız Hakkında Ne Söylüyor? Amberden Yeşile, Hangi Tonda Doktora Gitmek Gerekiyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 20:52
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İdrarınızın rengi, vücudunuzdaki su dengesinden karaciğer sağlığına kadar pek çok şey hakkında ipucu veriyor. Soluk sarıdan koyu amber tonuna uzanan bant normal sayılırken yeşil, kahverengi ya da bulanık görünüm başka bir hikâye anlatabiliyor.

Healthline ve İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) rehberlerine göre rengi belirleyen şey, herkesin idrarında bulunan ürokrom pigmenti ve vücuttaki su miktarı. Peki hangi ton ne anlama geliyor? 

[Kaynak: Healthline, NHS]

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Soluk sarıdan koyu amber tonuna kadar uzanan bant normal kabul ediliyor, ama yeşil ve mavi tonlar dikkat istiyor.

Soluk sarıdan koyu amber tonuna kadar uzanan bant normal kabul ediliyor, ama yeşil ve mavi tonlar dikkat istiyor.

Doktorların ürokrom dediği pigment idrara sarı rengini veriyor. Yeterince su içildiğinde idrar açık sarı, neredeyse berrak görünüyor; sıvı azaldıkça pigment yoğunlaşıyor ve ton amber'e doğru koyulaşıyor. NHS'e göre sabah ilk idrarın daha koyu olması da olağan, çünkü insanlar saatlerce bir şey içmeden uyuyor. Gün içinde ya da akşam koyu sarı, turuncuya çalan idrar ise yeterince sıvı alınmadığının işareti olabiliyor.

Yeşil ya da mavi idrar çok daha nadir görülüyor. Healthline'a göre bunun arkasında çoğunlukla gıda boyası ya da metilen mavisi gibi maddeler var. Simetidin, amitriptilin, indometasin ve prometazin gibi bazı ilaçlar da idrarı bu renklere boyayabiliyor. Daha az rastlanan nedenler arasında Pseudomonas aeruginosa bakterisinin yol açtığı enfeksiyon ve ailesel iyi huylu hiperkalsemi adlı genetik durum var. Turuncu idrarın açık renkli dışkıyla birlikte görülmesi ise safra yolu ya da karaciğer sorununa işaret edebiliyor.

Tam tersi uçta ise aşırı su tüketimi var: idrar tamamen berrak çıkıyorsa da bir şeyler ters olabilir.

Tam tersi uçta ise aşırı su tüketimi var: idrar tamamen berrak çıkıyorsa da bir şeyler ters olabilir.

Healthline'ın rehberine göre günlük önerilen miktarın çok üzerinde su içmek idrarı sudan ayırt edilemez hale getirebiliyor. Bu tek başına sorun değil, ama fazla su içmediğiniz halde berrak idrar görmeye devam ediyorsanız doktora danışmak gerekiyor; sürekli berrak idrar karaciğer sorunlarıyla, örneğin siroz ya da viral hepatitle de ilişkilendirilebiliyor.

B vitamini takviyesi kullananlar ise farklı bir sürprizle karşılaşabiliyor. Kana karışan B vitaminleri idrarı neon sarısı bir tona çevirebiliyor ve bu zararsız kabul ediliyor. Rengi normale döndürmenin en basit yolu ise sıvı alımını düzenlemek; NHS de koyu idrarda önce suyla rehidrasyonu, geçmezse doktora gitmeyi öneriyor.

Kırmızı ya da pembe idrar gördüğünüzde akla ilk gelen kan olsa da suçlu bazen tabağınızdaki pancar çıkıyor.

Kırmızı ya da pembe idrar gördüğünüzde akla ilk gelen kan olsa da suçlu bazen tabağınızdaki pancar çıkıyor.

Healthline'a göre pancar, ravent ve yaban mersini idrara kırmızımsı bir ton verebiliyor. Senna içeren müshil ilaçlar, fenazopiridin ve rifampin gibi ilaçlar ile bazı kanser tedavilerinde kullanılan antrasiklinler de aynı etkiyi yaratabiliyor. Son yediklerinizi ve kullandığınız ilaçları gözden geçirmek, panik yapmadan önceki ilk adım.

Eğer renk yiyecek ya da ilaçla açıklanamıyorsa tablo değişiyor. Kırmızı idrar; idrar yolu enfeksiyonu, prostat büyümesi, böbrek taşı ya da mesane ve böbrek tümörlerine bağlı kanamaya işaret edebiliyor.

İdrarda kan gördüğünüzde beklemeyin; kahverengi ve bulanık idrar da aynı dikkati hak ediyor.

İdrarda kan gördüğünüzde beklemeyin; kahverengi ve bulanık idrar da aynı dikkati hak ediyor.

NHS, idrarın parlak kırmızı ya da kan yüzünden kırmızı-kahverengi görünmesi halinde aile hekimine başvurulmasını öneriyor. Healthline ise kan görüldüğünde mutlaka bir doktora danışılmasını vurguluyor.

Koyu kahverengi idrarın nedenleri arasında susuzluk, metronidazol, nitrofurantoin ve klorokin gibi ilaçlar, bakla ve aloe yer alıyor. Daha ciddi tarafta ise karaciğer hastalığı, porfiri ve kas dokusunun yıkıldığı rabdomiyoliz bulunuyor. Yoğun egzersizden sonra koyu idrar görülebiliyor; ancak 48 saati aşarsa doktora gitmek gerekiyor. Bulanık idrar ise çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonuna, böbrek sorunlarına ya da susuzluğa işaret ediyor; hamilelikte görülürse preeklampsi belirtisi olabileceği için daha da dikkat istiyor.

Healthline'a göre olağandışı bir renk 2-3 gün içinde soluk saman rengine dönmüyorsa, özellikle bulanık, kahverengi, mavi ya da yeşil idrarda bir sağlık çalışanına başvurmak gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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