İdrarın Rengi Sağlığınız Hakkında Ne Söylüyor? Amberden Yeşile, Hangi Tonda Doktora Gitmek Gerekiyor?

İdrarınızın rengi, vücudunuzdaki su dengesinden karaciğer sağlığına kadar pek çok şey hakkında ipucu veriyor. Soluk sarıdan koyu amber tonuna uzanan bant normal sayılırken yeşil, kahverengi ya da bulanık görünüm başka bir hikâye anlatabiliyor.

Healthline ve İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) rehberlerine göre rengi belirleyen şey, herkesin idrarında bulunan ürokrom pigmenti ve vücuttaki su miktarı. Peki hangi ton ne anlama geliyor?