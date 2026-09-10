Geçmeyen Yorgunluğun Gizli Nedeni Ortaya Çıktı: Bu Vitaminin Eksikliği Beyin Sisine Kadar Gidiyor
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Sabah uyanınca dinlenmiş hissetmemek, gün içinde dağılan dikkat ve sık sık tekrarlayan baş ağrısı çoğu zaman yoğun tempoya ya da uykusuzluğa yazılıyor. Oysa vücudun kendi üretemediği bir vitamin, B9 yani folat, bu tablonun gizli sebebi olabiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, folat eksikliğinin kansızlıktan 'beyin sisi' olarak tanımlanan zihinsel bulanıklığa kadar uzanan belirtilerle ortaya çıktığını belirtti. Uzman, tabloyu düzeltmenin yolunun kontrolsüz takviye değil, beslenme düzenini gözden geçirmek olduğunu vurguladı.
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Folatın tek bir işi yok: DNA onarımından kırmızı kan hücrelerinin yapımına kadar pek çok yerde görev alıyor.
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Eksikliğin ilk adresi kansızlık; ağız yaraları ve unutkanlık ise çoğu zaman strese yazılıp gözden kaçıyor.
Ispanaktan avokadoya uzanan liste işi çözüyor, ancak yüksek doz folik asit B12 eksikliğinin belirtilerini maskeleyebiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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