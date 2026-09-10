Geçmeyen Yorgunluğun Gizli Nedeni Ortaya Çıktı: Bu Vitaminin Eksikliği Beyin Sisine Kadar Gidiyor

Folatın yetersiz alınması kırmızı kan hücrelerinin üretimini olumsuz etkiliyor ve megaloblastik anemiye yol açabiliyor. Uzm. Dyt. Yılmaz, bu durumda kişide belirgin yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, baş ağrısı ve iştahsızlık gibi şikâyetlerin ortaya çıkabildiğini söyledi.

Liste bununla bitmiyor. 'Folat eksikliğinde ağız içinde yaralar, dilde kızarıklık ve hassasiyet, çarpıntı, unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve 'beyin sisi' olarak tanımlanan zihinsel bulanıklık da görülebiliyor. Folat eksikliğinde görülebilen belirtiler, günlük yaşamda stres veya yoğunlukla ilişkilendirilebildiği için gözden kaçabilir' ifadelerini kullanan Yılmaz, uzun süren yorgunluk ve kansızlık belirtilerinde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda kan değerlerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı gruplarda risk daha yüksek. Yoğun adet kanaması yaşayan kadınlarda demir eksikliği ve kansızlık riskinin artabildiğine dikkat çeken Yılmaz, ileri yaşta yetersiz ve dengesiz beslenmenin de vitamin-mineral eksikliği riskini büyüttüğünü belirtti. Alkol tüketimi ise folatın emilimini ve vücutta kullanılmasını olumsuz etkiliyor. Uzmana göre özellikle ileri yaştaki bireylerde uzun süren halsizlik, unutkanlık veya iştahsızlık yalnızca yaşlanmanın doğal sonucu olarak değerlendirilmemeli.

Gebelik dönemi ayrı bir başlık. Gebelikten önce ve gebeliğin erken dönemlerinde yeterli folik asit alınması, bebeğin beyin ve omuriliğinin geliştiği nöral tüpün sağlıklı oluşmasına katkı sağlıyor; yetersiz alım ise spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp defektleriyle ilişkilendiriliyor. Yılmaz, folatın erkeklerde de sperm üretiminde rol oynadığını, düşük folat düzeylerinin sperm kalitesi ve hareketliliği açısından olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilebildiğini dile getirdi.