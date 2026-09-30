Mert Yazıcıoğlu Sevgilisi Zeynep Artukmaç ile Birlikte Tenis Oynadı
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Ekranların sevilen ve yakışıklı oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, mutlu birlikteliğini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne sermeye devam ediyor.
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Aşklarını ilk zamanlarda gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini resmen ilan etmişti.
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Birlikte vakit geçirmekten keyif alan çift, zaman zaman katıldıkları davet ve etkinliklerde objektiflere poz verirken, tatil anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Son olarak sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte tenis kortuna inen Mert Yazıcıoğlu, kortta geçirdikleri eğlenceli ve samimi anları sosyal medya hesabından yayımladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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