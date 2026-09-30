article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mert Yazıcıoğlu Sevgilisi Zeynep Artukmaç ile Birlikte Tenis Oynadı

Mert Yazıcıoğlu Sevgilisi Zeynep Artukmaç ile Birlikte Tenis Oynadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 20:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekranların sevilen ve yakışıklı oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, mutlu birlikteliğini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne sermeye devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşklarını ilk zamanlarda gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini resmen ilan etmişti.

Aşklarını ilk zamanlarda gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini resmen ilan etmişti.

Gazetecilerin 'Yeni aşkınız hayırlı olsun diyelim mi?' sorularına 'Teşekkür ederim' yanıtını vererek sessizliğini bozan Mert Yazıcıoğlu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. 

İlişkilerinin gidişatından bahseden yakışıklı oyuncu, 'Her şey yolunda, oldukça mutluyuz' diyerek aşkını ve memnuniyetini dile getirmişti.

Birlikte vakit geçirmekten keyif alan çift, zaman zaman katıldıkları davet ve etkinliklerde objektiflere poz verirken, tatil anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Birlikte vakit geçirmekten keyif alan çift, zaman zaman katıldıkları davet ve etkinliklerde objektiflere poz verirken, tatil anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Daha önce Bodrum'da tatil yapan ve ardından yaz rotalarını İspanya'ya çeviren aşıklar, bu kez spordaki keyifli anlarıyla adlarından söz ettirdi.

Son olarak sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte tenis kortuna inen Mert Yazıcıoğlu, kortta geçirdikleri eğlenceli ve samimi anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Son olarak sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte tenis kortuna inen Mert Yazıcıoğlu, kortta geçirdikleri eğlenceli ve samimi anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Çiftin birbirine uyumu ve samimi kareleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinden ve sevenlerinden tam not alan o romantik ve eğlenceli pozlar, binlerce beğeni ve tebrik yorumu topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın