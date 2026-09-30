Her Biri 25 Ton: 12 Binden Fazla Dev Bloğu Yukarı Taşıyıp Elektrik Depoluyorlar

Enerji analisti Michael Barnard'ın değerlendirmesine göre tesis, aynı 4 saatlik hizmeti veren modern bir Çin batarya tesisine kıyasla çok daha fazla yatırım, arazi ve makine gerektiriyor. Kulenin kapladığı alan, 100 megavatsaatlik bir batarya tesisinin yaklaşık 11 katı. Yapının altında ise binlerce fore kazık bulunuyor.

Barnard'a göre sorun blokların kendisinde değil. Ucuz bir kütleyi şebeke için kullanışlı hale getirmek; dev bir yapı, derin temeller, asansörler, motorlar, jeneratörler ve kontrol sistemleri gerektiriyor. Barnard, tesisin ciddi bir mühendislik başarısı olduğunu kabul ediyor. Ancak bataryalar aynı hizmeti çok daha küçük modüllerle sunarken bu karmaşıklığın neden tercih edilmesi gerektiğini sorguluyor.