Her Biri 25 Ton: 12 Binden Fazla Dev Bloğu Yukarı Taşıyıp Elektrik Depoluyorlar
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Rudong'da 148 metre yüksekliğinde dev bir kule yükseliyor. İçindeki her biri yaklaşık 25 tonluk binlerce blok, elektrik bol olduğunda yukarı taşınıyor, ihtiyaç olduğunda aşağı indiriliyor. Dünyanın ilk ticari ölçekli yerçekimi enerji depolama sistemi, böylece dev bir batarya gibi çalışıyor.
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Tesis, bir rüzgâr santralinin ve ulusal elektrik şebekesinin hemen yanında kuruldu.
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Beton bloklar, kimyasal bataryalar gibi zamanla yıpranmıyor.
Maliyeti, eşdeğer bir batarya tesisinin yaklaşık 8 katı olarak hesaplanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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