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Her Biri 25 Ton: 12 Binden Fazla Dev Bloğu Yukarı Taşıyıp Elektrik Depoluyorlar

Her Biri 25 Ton: 12 Binden Fazla Dev Bloğu Yukarı Taşıyıp Elektrik Depoluyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 20:11
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Rudong'da 148 metre yüksekliğinde dev bir kule yükseliyor. İçindeki her biri yaklaşık 25 tonluk binlerce blok, elektrik bol olduğunda yukarı taşınıyor, ihtiyaç olduğunda aşağı indiriliyor. Dünyanın ilk ticari ölçekli yerçekimi enerji depolama sistemi, böylece dev bir batarya gibi çalışıyor.

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Tesis, bir rüzgâr santralinin ve ulusal elektrik şebekesinin hemen yanında kuruldu.

Tesis, bir rüzgâr santralinin ve ulusal elektrik şebekesinin hemen yanında kuruldu.

Sistemi İsviçre kökenli Energy Vault geliştirdi, tesisi ise Çinli China Tianying şirketiyle birlikte hayata geçirdi. Rüzgâr santralinin ürettiği fazla elektrik, motorlar aracılığıyla blokları yukarı taşımak için kullanılıyor. Elektriğe ihtiyaç olduğunda aşağı inen bloklar jeneratörleri çalıştırıyor ve depolanan enerji yeniden elektriğe dönüşüyor.

Tesis 25 megavat güce ve 100 megavatsaat kapasiteye sahip. Yani tam güçte 4 saat boyunca elektrik verebiliyor. Kulede 12 binden fazla blok ve bunları taşıyan 96 asansör bulunuyor.

Beton bloklar, kimyasal bataryalar gibi zamanla yıpranmıyor.

Beton bloklar, kimyasal bataryalar gibi zamanla yıpranmıyor.

Bloklar toprak, kum gibi kolay bulunan malzemelerden ve atıklardan üretilebiliyor. Yalnızca altlarına çelik plaka ve üzerlerine koruyucu bir kaplama gerekiyor. Lityum iyon bataryaların aksine kimyasal olarak bozulmuyor, aşırı ısınıp alev alma riski de taşımıyorlar.

Energy Vault, sistemin verimliliğinin yüzde 80'in üzerinde olacağını ve tesisin 35 yıl çalışacağını öngörüyor.

Maliyeti, eşdeğer bir batarya tesisinin yaklaşık 8 katı olarak hesaplanıyor.

Maliyeti, eşdeğer bir batarya tesisinin yaklaşık 8 katı olarak hesaplanıyor.

Enerji analisti Michael Barnard'ın değerlendirmesine göre tesis, aynı 4 saatlik hizmeti veren modern bir Çin batarya tesisine kıyasla çok daha fazla yatırım, arazi ve makine gerektiriyor. Kulenin kapladığı alan, 100 megavatsaatlik bir batarya tesisinin yaklaşık 11 katı. Yapının altında ise binlerce fore kazık bulunuyor.

Barnard'a göre sorun blokların kendisinde değil. Ucuz bir kütleyi şebeke için kullanışlı hale getirmek; dev bir yapı, derin temeller, asansörler, motorlar, jeneratörler ve kontrol sistemleri gerektiriyor. Barnard, tesisin ciddi bir mühendislik başarısı olduğunu kabul ediyor. Ancak bataryalar aynı hizmeti çok daha küçük modüllerle sunarken bu karmaşıklığın neden tercih edilmesi gerektiğini sorguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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