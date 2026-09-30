TFFHGD İstanbul Başkanı Ferdi Karadoruk'un Telefonundan Çocuk İstismarı Görüntüsü Yüklenmiş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MHK soruşturmasında hazırlanan 9 sayfalık bilirkişi raporu, dosyayı beklenmedik bir yere taşıdı. Rapora göre, TFFHGD İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'un kullandığı GSM numarasıyla doğrulanmış bir WhatsApp hesabından 11 Ocak 2024'te çocuk istismarı içeren bir görüntü yüklendi. Karadoruk hesabının hacklendiğini savunuyor, bilirkişi ise bunu destekleyen bir veri bulamadığını yazdı; dosyada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
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Soruşturma mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla başladı, ancak bilirkişi raporu çok daha ağır bir bulguyu kayda geçirdi.
Karadoruk hesabın hacklendiğini söyledi, bilirkişi bu iddiayı destekleyen tek bir dijital veriye rastlamadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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