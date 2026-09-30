TFFHGD İstanbul Başkanı Ferdi Karadoruk'un Telefonundan Çocuk İstismarı Görüntüsü Yüklenmiş

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar olmadan sınıftan düşürüldüğü, bazılarına görev verilmediği ya da görevlerinin sistematik biçimde azaltıldığı, bazılarının ise kayırıldığı öne sürülüyor. Koşu testlerinden kalan hakemlerin sınavı geçmiş gibi kayda alınıp üst kademe listelere yerleştirildiği, hak eden hakemlerin ise elendiği iddia ediliyor.

İşte bu dosyanın dijital incelemesini yapan bilirkişi İbrahim Erol'un 22 Eylül 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu 9 sayfalık rapor, tabloyu değiştirdi. ABD merkezli Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Ulusal Merkezi'nin (NCMEC) 184346648 numaralı raporuna göre, 11 Ocak 2024'te saat 17.46'da WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen bir görüntü yüklendi. Rapordaki tespite göre hesap Karadoruk'un GSM numarasıyla doğrulanmıştı ve işlemde kullanılan IP adresi de ona ait olarak kayda geçti.