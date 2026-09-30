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TFFHGD İstanbul Başkanı Ferdi Karadoruk'un Telefonundan Çocuk İstismarı Görüntüsü Yüklenmiş

TFFHGD İstanbul Başkanı Ferdi Karadoruk'un Telefonundan Çocuk İstismarı Görüntüsü Yüklenmiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 19:45
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MHK soruşturmasında hazırlanan 9 sayfalık bilirkişi raporu, dosyayı beklenmedik bir yere taşıdı. Rapora göre, TFFHGD İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'un kullandığı GSM numarasıyla doğrulanmış bir WhatsApp hesabından 11 Ocak 2024'te çocuk istismarı içeren bir görüntü yüklendi. Karadoruk hesabının hacklendiğini savunuyor, bilirkişi ise bunu destekleyen bir veri bulamadığını yazdı; dosyada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

29 Eylül sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'hakemler dosyası' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFFHGD İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, MHK üyesi Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındı.

Görüntüler, gözaltına alınan şüphelilerin hastane girişinde ekiplerce götürüldüğü anları yansıtıyor. Operasyonun ardından Karadoruk'un telefonunda yapılan incelemede, hakem listelerine ilişkin WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Yazışmalarda Karadoruk'un dört hakemin ismini yazdıktan sonra 'Bu 4'lüyü çıkartalım' dediği, karşı tarafın ise 'Dikkat edelim' ve 'Çıkarmayalım hemen' yanıtını verdiği belirtildi.

Soruşturma mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla başladı, ancak bilirkişi raporu çok daha ağır bir bulguyu kayda geçirdi.

Soruşturma mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla başladı, ancak bilirkişi raporu çok daha ağır bir bulguyu kayda geçirdi.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar olmadan sınıftan düşürüldüğü, bazılarına görev verilmediği ya da görevlerinin sistematik biçimde azaltıldığı, bazılarının ise kayırıldığı öne sürülüyor. Koşu testlerinden kalan hakemlerin sınavı geçmiş gibi kayda alınıp üst kademe listelere yerleştirildiği, hak eden hakemlerin ise elendiği iddia ediliyor.

İşte bu dosyanın dijital incelemesini yapan bilirkişi İbrahim Erol'un 22 Eylül 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu 9 sayfalık rapor, tabloyu değiştirdi. ABD merkezli Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Ulusal Merkezi'nin (NCMEC) 184346648 numaralı raporuna göre, 11 Ocak 2024'te saat 17.46'da WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen bir görüntü yüklendi. Rapordaki tespite göre hesap Karadoruk'un GSM numarasıyla doğrulanmıştı ve işlemde kullanılan IP adresi de ona ait olarak kayda geçti.

Karadoruk hesabın hacklendiğini söyledi, bilirkişi bu iddiayı destekleyen tek bir dijital veriye rastlamadı.

Karadoruk hesabın hacklendiğini söyledi, bilirkişi bu iddiayı destekleyen tek bir dijital veriye rastlamadı.

İfadesinde hattı 18 yıldır kullandığını belirten Karadoruk, görüntüyü paylaşmadığını, WhatsApp hesabının Ocak 2024'te üçüncü kişilerce ele geçirildiğini söyledi. Bunun kanıtı olarak da 15 Ocak 2024'te WhatsApp destek birimine gönderdiği e-postanın ekran görüntülerini sundu.

Bilirkişi ise farklı bir sonuca vardı. Raporda, 'Hesabın üçüncü kişilerce çalındığı veya hacklendiği iddiasını destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadı' ifadesi yer aldı. 'Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL!' başlıklı e-postada Karadoruk'un yalnızca hesabının kapatılmasından yakındığı, yetkisiz erişimden söz etmediği kaydedildi. Bilirkişi ayrıca e-postanın tarihi olan 15 Ocak'ın, NCMEC raporu PDF'inin oluşturulma tarihiyle aynı olduğuna dikkat çekti. Dosyada Karadoruk hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor; süreç sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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