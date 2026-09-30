Başkalarını Kendinden Önce Düşünen 3 Burç

Hizmet burcu olarak bilinen Başak'ı birine yardım etmek kadar heyecanlandıran çok az şey var. Bir kriz çıktığında hemen harekete geçiyor ve ihtiyaç duyulduğunda yanınızda olmakta bir an bile tereddüt etmiyor.

Astrolog Raquel Rodriguez'e göre Başak'ın fedakarlığı pratik bir biçimde kendini gösteriyor: 'İster bir arkadaşının hayatını düzene sokmasına yardım etmek olsun ister sadece dinleyen bir kulak olmak, Başakların sunduğu pratik fedakarlık paha biçilemez.'

Ayrıntılara olan keskin dikkatleri sayesinde Başaklar, siz daha fark etmeden neye ihtiyacınız olduğunu hızla sezebiliyor. Bu yüzden onların yardımı çoğu zaman siz istemeden önce geliyor.