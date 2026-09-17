Kararsızlığıyla Herkesi Çıldırtan 4 Burç

İkizler burcu, sembolü olan ikizlerin de işaret ettiği gibi kimliğinin iki farklı yönünü aynı anda taşıyor. Bir konuda karar vermesi gerektiğinde bu iki yön genellikle birbirine zıt yönlere çekiyor ve İkizler hangisine kulak vereceğine karar veremiyor.

Restoranda menüye bakarken, bir teklif arasında seçim yaparken ya da hafta sonu planı kurarken aklına gelen ilk seçenek kadar ikinci seçenek de cazip görünebiliyor. Bu yüzden kararını son ana kadar erteleyip çevresindekileri bekletebiliyor.

Bu ikircikli hâl İkizler’in aslında çok yönlü düşünebilmesinden kaynaklanıyor; bir konuyu farklı açılardan değerlendirebilmesi çoğu zaman avantaja dönüşüyor. Ancak bu özelliğini fark edip bir noktada durmayı öğrenmediği sürece basit kararlar bile onun için gereksiz yere uzayabiliyor.