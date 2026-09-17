Kararsızlığıyla Herkesi Çıldırtan 4 Burç
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Bazı insanlar en basit seçimi bile saatlerce erteleyip iki seçenek arasında gidip geliyor. Astrolog Rebecca M. Farrar’ın değerlendirmesine göre İkizler, Başak, Terazi ve Balık burçları karar anlarında farklı nedenlerle ikircikli davranıyor. İkizler iki kimliği arasında bocalıyor, Başak fazla düşünerek döngüye giriyor, Terazi başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi tercihini kaybediyor, Balık ise sürekli fikir değiştirerek tek bir kararda duramıyor.
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İkizler burcu iki farklı isteği arasında kalıp seçim yapamıyor
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Başak burcu fazla düşünerek en basit kararı bile karmaşık hale getiriyor
Terazi burcu başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi tercihini kaybediyor
Balık burcu sürekli fikir değiştirerek tek bir kararda duramıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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