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Kararsızlığıyla Herkesi Çıldırtan 4 Burç

Kararsızlığıyla Herkesi Çıldırtan 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 08:50
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Bazı insanlar en basit seçimi bile saatlerce erteleyip iki seçenek arasında gidip geliyor. Astrolog Rebecca M. Farrar’ın değerlendirmesine göre İkizler, Başak, Terazi ve Balık burçları karar anlarında farklı nedenlerle ikircikli davranıyor. İkizler iki kimliği arasında bocalıyor, Başak fazla düşünerek döngüye giriyor, Terazi başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi tercihini kaybediyor, Balık ise sürekli fikir değiştirerek tek bir kararda duramıyor.

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İkizler burcu iki farklı isteği arasında kalıp seçim yapamıyor

İkizler burcu iki farklı isteği arasında kalıp seçim yapamıyor

İkizler burcu, sembolü olan ikizlerin de işaret ettiği gibi kimliğinin iki farklı yönünü aynı anda taşıyor. Bir konuda karar vermesi gerektiğinde bu iki yön genellikle birbirine zıt yönlere çekiyor ve İkizler hangisine kulak vereceğine karar veremiyor.

Restoranda menüye bakarken, bir teklif arasında seçim yaparken ya da hafta sonu planı kurarken aklına gelen ilk seçenek kadar ikinci seçenek de cazip görünebiliyor. Bu yüzden kararını son ana kadar erteleyip çevresindekileri bekletebiliyor.

Bu ikircikli hâl İkizler’in aslında çok yönlü düşünebilmesinden kaynaklanıyor; bir konuyu farklı açılardan değerlendirebilmesi çoğu zaman avantaja dönüşüyor. Ancak bu özelliğini fark edip bir noktada durmayı öğrenmediği sürece basit kararlar bile onun için gereksiz yere uzayabiliyor.

Başak burcu fazla düşünerek en basit kararı bile karmaşık hale getiriyor

Başak burcu fazla düşünerek en basit kararı bile karmaşık hale getiriyor

Başak burcu, yönetici gezegeni Merkür’ün etkisiyle her konuyu ayrıntılı biçimde analiz etme eğiliminde. Bir karar vermesi gerektiğinde önce olası tüm ihtimalleri gözden geçirmek istiyor, bu da süreci uzatıyor.

Küçük bir alışveriş kararı bile Başak için artılar ve eksiler listesine dönüşebiliyor. Sorunu çözecek en doğru yolu bulma isteği, onu aynı seçenekler arasında defalarca gidip gelmeye itebiliyor.

Bu titizlik Başak’ı hatalardan büyük ölçüde koruyor ve genellikle en sağlam kararı vermesini sağlıyor. Yine de kendine bir süre sınırı koymadığı sürece, mükemmel seçeneği ararken elindeki fırsatı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Terazi burcu başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi tercihini kaybediyor

Terazi burcu başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi tercihini kaybediyor

Terazi burcu, doğası gereği uyum ve denge arayan bir burç; bu yüzden bir karar alırken çoğunlukla karşısındaki kişinin ne düşündüğünü de hesaba katıyor. Kendi isteğini netleştirmeden önce başkalarının onayını almak istiyor.

Bir arkadaşıyla nereye gideceğine karar verirken ya da bir teklife yanıt verirken, karşısındakini kırmamak adına kendi tercihini geri planda bırakabiliyor. Bu da net bir cevap vermesini zorlaştırıyor.

Terazi’nin bu yönü onu çevresinde uzlaştırıcı ve adil biri olarak öne çıkarıyor. Ancak sürekli başkalarının beklentisine göre hareket etmesi, zamanla kendi gerçek tercihinin ne olduğunu unutmasına yol açabiliyor.

Balık burcu sürekli fikir değiştirerek tek bir kararda duramıyor

Balık burcu sürekli fikir değiştirerek tek bir kararda duramıyor

Balık burcu, hayal gücü kuvvetli ve olasılıklara açık bir burç; bu yüzden bir konuda karar verirken aklına sürekli yeni seçenekler gelebiliyor. Bir düşünceye bağlı kalmak yerine sürekli farklı ihtimalleri değerlendiriyor.

Sabah verdiği bir karardan akşam vazgeçebiliyor, çünkü yeni bir bakış açısı ya da duygusal bir sezgi onu farklı bir yöne çekebiliyor. Bu değişkenlik, çevresindekilerin ona güvenerek plan yapmasını zorlaştırabiliyor.

Balık’ın bu esnekliği aslında onu değişime ve yeniliğe açık kılıyor, kolayca uyum sağlayabiliyor. Fakat bir kararda durmayı öğrenmediği sürece hem kendi kafası karışık kalıyor hem de etrafındakileri bekletmeye devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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