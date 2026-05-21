Kendi Sınırlarını En Geç Çizen 4 Burç

Balık burçları, karşısındaki kişinin duygusunu çok hızlı hisseder. Bu yüzden birine hayır demek, onlar için yalnızca bir cevap değil, sanki o kişiyi yarı yolda bırakmak gibi gelebilir. Yardım isteyen birini geri çevirmekte zorlanırlar. Çoğu zaman kendi enerjileri bitmiş olsa bile başkasına iyi gelmeye çalışırlar.

Balık burçları sınır koymayı genellikle fazla yorulduktan sonra öğrenir. Çünkü sevgiyle fedakarlığı birbirine karıştırabilirler. Oysa herkesin yükünü taşımak zorunda olmadıklarını fark ettiklerinde daha huzurlu hale gelirler. Sınır çizmek, Balık için sevgisiz olmak değil, kendi ruhunu korumaktır.