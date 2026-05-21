article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizliğe Başlamadan Önce Bilmen Gereken 10 Şey

etiket Temizliğe Başlamadan Önce Bilmen Gereken 10 Şey

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 12:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temizlik yapmanın en püf noktası, başlamadan önce bazı küçük detayları bilmekten geçer. Doğru bir temizlik planı ile çok daha hızlı işinizi bitirip, daha az yorulursunuz. İşte temizlik öncesi hayat kurtaran bilgiler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Plansız temizlik yapma!

Temizliğe rastgele başlamak yapılan en büyük hatalardan biridir. Çünkü bu sadece temizliği bir karmaşa içinde yapmanıza neden olur. Fakat hangi odadan başlayacağını ve hangi sırayla ilerleyeceğini önceden belirleyerek işinizi ciddi anlamda hızlandırırsınız.

2. Önce dağınıklığı topla!

Temizliğe başlamadan önce hemen ortalığı toplamak iş yükünüzü çok fazla azaltır. Eşyalar ortalıktayken temizlik yapmak bir Çin işkencesi kadar zordur. Hem böyle yapılan temizlikten hiç verimli sonuç alamayacağınızı da belirtelim...

3. Doğru temizlik malzemelerini kullan!

Ortalığı toplamak veya plan yapmak doğru temizlik için yeterli değildir. Temizliğe başlamadan önce malzemeleri de hazır etmelisiniz. Mesela en sevdiğiniz toz bezini temizlik sırasında aramak size ciddi zaman kaybettirir.

4. Üstten alta doğru temizlik yapın!

En sık yapılan hatalardan biri de temizliğe zeminden başlamak. Temizlik yapılırken öncelikle yüksek yerlerden başlanır. Raf, dolap, masa gibi alanları temizleyip en son zemine geçmek gerekir. Böylece tekrar kirlenmesinin de önüne geçmiş olursunuz

5. Her yüzey için aynı ürün kullanılmaz.

Her yüzey farklı temizlik ürünleri ister. Tek bir ürünle de her yeri temizlemeye çalışmak istediğiniz sonucu almamanıza neden olur. Ne kadar temizlerseniz temizleyin kirler hep aynı kalır. Üstelik yüzeylere de zarar verebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kendinize zaman hedefi koyun!

Bir iş eğer gözünüzde çok fazla büyüyorsa kendinizle iddialaşabilirsiniz. Mesela 'mutfağı 30 dakikada bitireceğim' gibi kendinize hedefler koymak temizlik yapmak çok daha etkilidir. Bu yöntem odaklanmanızı da artırır.

7. Evi havalandırmayı unutmayın!

Temizliğe başlamadan önce mutlaka evdeki camları açın ki evin içine temiz hava girsin. Bu sadece ve ferahlık vermezle kalmaz aynı zamanda kimyasal kokuların da dağılmasını sağlar. Daha sağlıklı bir ortam için bu adım oldukça önemlidir.

8. Önce zor işleri bitirin!

Enerjiniz yüksekken en zor alanları temizlemek çok daha akıllıca olabilir. Mesela banyo ve mutfak bu zor alanlardan biridir. Eğer bu alanları temizlemeyi sona bırakırsanız muhtemelen yarım kalabilir. Bu yüzden en gözünüzde büyüyen işten başlayın.

9. Müzik ya da podcast açın.

Temizlik tek başına yapılınca gerçekten ultra sıkıcı işlerden birine dönüşüyor. Bu yüzden de zihninizi oyalaması için arka planda sevdiğiniz bir şey açmak motivasyonunuzu bir anda artırabilir. Hem de zamanın nasıl geçtiğini de anlamazsınız.

10. Kendinizi ödüllendirin!

Bu zorlu göreve başlamadan önce, temizliği eğer istediğiniz gibi bitirirseniz sonunda sizi çok mutlu edecek bir ödül belirleyin. Çünkü beyin, temizlikle ödülü bağdaştırır ve bir sonraki temizlik çok daha kolay başlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın