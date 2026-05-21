Türkiye'de Nüfus Alarm Verdi! Doğum Oranının En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.05.2026 - 12:39
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Açıklanan son verilere göre, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı düşüş trendini kesintisiz bir şekilde sürdürerek son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşte doğurganlık hızının en düşük ve en yüksek olduğu kentler.

Türkiye'de nüfus alarmı: Doğurganlık oranları tarihi dip seviyede!

2025 yılı verileri baz alındığında, bir kadının hayatı boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 1,42 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Türkiye tarihinde görülen en düşük doğurganlık seviyesi olarak kayda geçerken, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli olan 2,10 kritik eşiğinin de çok altında kalındığını gösterdi.

TÜİK'in ortaya koyduğu istatistikler, Türkiye genelindeki doğum oranlarında coğrafi ve bölgesel olarak çok ciddi makas aralıkları olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Listenin ilk sıralarında Güneydoğu Anadolu illeri yer alırken, batı ve Karadeniz bölgelerindeki bazı illerde nüfusun yenilenme hızının kritik derecede yavaşladığı görülüyor.

Doğum oranının en yüksek olduğu iller.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu illerin başında, uzun yıllardır bu liderliği kaptırmayan Şanlıurfa geliyor. Şanlıurfa, 3,15 çocuk oranıyla Türkiye ortalamasının iki katından fazla bir performans sergileyerek zirvedeki yerini korudu. Şanlıurfa'yı sırasıyla şu iller takip ediyor:

Bu veriler, Türkiye genelinde nüfus artış eşiği olan 2,10 seviyesini geçebilen nadir illerin Güneydoğu Anadolu bölgesinde kümelendiğini kanıtlıyor.

Doğum oranının düşük olduğu iller.

Listenin diğer ucunda ise nüfusun yaşlanma hızının en yüksek olduğu ve doğum oranlarının adeta durma noktasına geldiği şehirler yer alıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük gerçekleştiği şehir 1,09 çocuk oranıyla Bartın oldu. Bartın, bu oranla nüfus ikame seviyesinin neredeyse yarı yarıya gerisinde kaldı.

Büyükşehirlerin ve sanayileşmiş merkezlerin de bu dip seviyeye yakın seyretmesi dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Doğurganlık oranının en dramatik şekilde düştüğü diğer iller ise şu şekilde sıralandı:

Türkiye'nin en kalabalık ve gelişmiş kentleri arasında yer alan Ankara ve İzmir gibi metropollerin, 1,11 ve 1,10 gibi çok düşük oranlarda kalması, gelecekte iş gücü ve yaşlanan nüfus dengesinde ciddi yapısal değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Reklam
