Türkiye'de Nüfus Alarm Verdi! Doğum Oranının En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller

Listenin diğer ucunda ise nüfusun yaşlanma hızının en yüksek olduğu ve doğum oranlarının adeta durma noktasına geldiği şehirler yer alıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük gerçekleştiği şehir 1,09 çocuk oranıyla Bartın oldu. Bartın, bu oranla nüfus ikame seviyesinin neredeyse yarı yarıya gerisinde kaldı.

Büyükşehirlerin ve sanayileşmiş merkezlerin de bu dip seviyeye yakın seyretmesi dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Doğurganlık oranının en dramatik şekilde düştüğü diğer iller ise şu şekilde sıralandı:

İzmir: 1,10 çocuk

Eskişehir: 1,11 çocuk

Ankara: 1,11 çocuk

Zonguldak: 1,11 çocuk

Türkiye'nin en kalabalık ve gelişmiş kentleri arasında yer alan Ankara ve İzmir gibi metropollerin, 1,11 ve 1,10 gibi çok düşük oranlarda kalması, gelecekte iş gücü ve yaşlanan nüfus dengesinde ciddi yapısal değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor.