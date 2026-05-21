Çölün Ortasından Gürül Gürül Su Akacak: Kaddafi’nin Çılgın Projesi

Libya, Mısır, Çad ve Sudan olmak üzere dört ülkenin sınırları altından geçen bu devasa yeraltı okyanusu, çöl yüzeyinin 500 ila 800 metre altında yer alan 1.300 kuyu ile dışarı pompalanıyor.

Suudi Arabistan ve Ürdün gibi komşu ülkeler milyarlarca dolar harcayarak devasa enerji tüketen deniz suyu arıtma tesisleri kurarken, Libya zekice bir yöntem tercih etti: Doğal topoğrafyayı kullandı. Güneydeki su kaynakları kuzey kıyılarından daha yüksek rakımda yer aldığı için, suyun çok büyük bir kısmı elektrikli pompalara ihtiyaç duymadan, yerçekimi sayesinde kendiliğinden kuzeye akıyor.