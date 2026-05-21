Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Blok3 Gözaltına Alındı! Ünlülere Yasaklı Madde Operasyonu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 08:14 Son Güncelleme: 21.05.2026 - 09:50

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelin yasaklı madde operasyonu kapsamında birçok isim gözaltına alındı. 

Gözaltı kararı verilen isimler: Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.

Bu isimlerden şu ana kadar gözaltına alınanlar: Mabel MATİZ(Fatih KARACA), Feyza CİVELEK, Volkan BAHÇEKAPALI, Onur TUNA, Osman Haktan CANEVİ, Aslıhan TURANLI, Kübra İmren SİYAHDEMİR, Mehmet Rahşan, Cansu TEKİN, Özgür Deniz CELLAT, Tarık TUNCA BAKIR, Aycan YAĞCI, Tuğçe POSTOĞLU,Eda DORA

İstanbul’da ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin yasaklı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz(Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan bazı isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler: 

Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın / Blok3, Mabel Matiz / Fatih Karaca, Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Semiha Bezek

Yapılan operasyon hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

'Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen  ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur. 

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na,  25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'

Mirgün Cabas'tan açıklama:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
