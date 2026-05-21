Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Blok3 Gözaltına Alındı! Ünlülere Yasaklı Madde Operasyonu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelin yasaklı madde operasyonu kapsamında birçok isim gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilen isimler: Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.
Bu isimlerden şu ana kadar gözaltına alınanlar: Mabel MATİZ(Fatih KARACA), Feyza CİVELEK, Volkan BAHÇEKAPALI, Onur TUNA, Osman Haktan CANEVİ, Aslıhan TURANLI, Kübra İmren SİYAHDEMİR, Mehmet Rahşan, Cansu TEKİN, Özgür Deniz CELLAT, Tarık TUNCA BAKIR, Aycan YAĞCI, Tuğçe POSTOĞLU,Eda DORA
İstanbul’da ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan bazı isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Yapılan operasyon hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:
