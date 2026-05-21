Mehmet Rahşan Kimdir? Ünlülerin Doktoru Mehmet Rahşan Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 08:53

Mehmet Rahşan, son gelişmelerin ardından gündeme gelen isimlerden biri oldu. Kamuoyunda “ünlülerin doktoru” olarak tanınan Rahşan’ın hayatı merak edildi. Dermatoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen Mehmet Rahşan, yurt dışında da eğitimler aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adı gözaltı listesinde yer aldı. Bu gelişmenin ardından “Mehmet Rahşan kimdir?” sorusu araştırılmaya başlandı.

Mehmet Rahşan Kimdir?

Dr. Mehmet Rahşan, dermatoloji uzmanıdır. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı.

Uzmanlık eğitiminin ardından yurt dışında akademik ve mesleki çalışmalar yürüttü. 2006 yılında İtalya’nın Milano kentinde cilt gençleştirme, vasküler lezyonlar lazer eğitimi ve sedef hastalığı tedavisinde mikro-fototerapi yöntemleri üzerine eğitim sertifikaları aldı.

İtalya’daki lazer eğitim sürecinin ardından Fransa’da botoks, dolgu, mezoterapi ve ileri anti-aging yöntemleri üzerine eğitim programlarına devam etti. Kamuoyunda ise daha çok “ünlülerin doktoru” olarak tanındı.

Mehmet Rahşan Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Rahşan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora yer aldı.

