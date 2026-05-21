Aslı Turanlı Kimdir, Kaç Yaşında? Aslı Turanlı Nereli, Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk
21.05.2026 - 09:03

Aslı Turanlı, oyunuluğuyla geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra da magazin başlıklarından eksik olmayan isim, şimdilerde ise sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Aslı Turanlı'nın yaşamı merak ediliyor.

Peki Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, nereli?

Aslı Turanlı Kimdir?

Aslı Turanlı, Türk oyuncudur.

Oyunculuk kariyerine ilkokul yıllarında başlamıştır.

1993 yılında dünyaya gelen Aslı Turanlı, şu anda 33 yaşındadır.

Aslı Turanlı'nın Eğitim Hayatı

Aslı Turanlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü bitirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosundan da mezun oldu.

Aslı Turanlı Oyunculuk Kariyeri

Aslı Turanlı, küçük yaşlardan beri sahne önündeydi. Birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Dizi ve sinema oyuncusu olarak çalıştı. Aynı zamanda TV Sunuculuğu eğitimi de aldı.

Emek Sahnesinde oynayan Aslı Turanlı, aynı zamanda Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ahh Süreyya müzikalinin kadrosuna da girdi.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da oynadı. Aslı Gibidir isimli filmde de yer aldı.

Aslı Turanlı Neden Gözaltına Alındı?

Aslı Turanlı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Turanlı ile birlikte birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Aslı Turanlı'nın Sosyal Medya Hesapları

Aslı Turanlı, sosyal medyayı oldukça aktif bir biçimde kullanıyor.

Kendisinin Instagram hesabına @aslituranli adresinden ulaşabilirsiniz.

Twitter adresi ise @asli_turanli şeklinde.

